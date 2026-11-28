Государственный и гарантированный государством долг Украины за октябрь 2026 года вырос на 97,73 млрд грн, или 1,02%, и по состоянию на конец месяца составил 9,64 трлн грн.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

24 ноября 2026, 18:21 Украина, Болгария, Румыния и Польша – лидеры Европы по приросту государственного долга Государственный долг Украины, Болгарии, Румынии и Польши вырос больше всего в течение четырех лет. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

По состоянию на 31 октября структура государственного и гарантированного государством долга была следующей:

внешний государственный долг – 7,41 трлн грн (76,92%);

внутренний государственный долг – 1,99 трлн грн (20,61%);

гарантированный государством долг – 238,59 млрд грн (2,48%).

За месяц внешний государственный долг увеличился на 120,48 млрд грн. В то же время внутренний сократился на 10,21 млрд грн, а гарантированный государством – на 12,53 млрд грн.

В Минфине отметили, что на динамику долга повлияли, в частности, колебания валютных курсов. Несмотря на рост в гривнах, в долларовом эквиваленте задолженность сократилась на 970 млн долларов.

Крупнейшим кредитором Украины остается Европейский Союз, на который приходится 38,71% общего долга, или более 3,73 трлн грн. В целом доля международных финансовых организаций и правительств иностранных государств составляет 66,81%.

При этом средневзвешенная стоимость государственного долга снизилась с 4,44% в сентябре до 4,4% в октябре, а средний срок до погашения увеличился с 12,87 до 12,95 года.

С начала 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 593,28 млрд грн, или 6,56%.

Напомним, по состоянию на конец сентября государственный и гарантированный государством долг Украины составлял более 9,53 трлн грн. По темпам роста государственной задолженности с 2021 года Украина входит в число европейских стран с наибольшим приростом долга.

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