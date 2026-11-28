Государственный и гарантированный государством долг Украины за октябрь 2026 года вырос на 97,73 млрд грн, или 1,02%, и по состоянию на конец месяца составил 9,64 трлн грн.
Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.
По состоянию на 31 октября структура государственного и гарантированного государством долга была следующей:
внешний государственный долг – 7,41 трлн грн (76,92%);
внутренний государственный долг – 1,99 трлн грн (20,61%);
гарантированный государством долг – 238,59 млрд грн (2,48%).
За месяц внешний государственный долг увеличился на 120,48 млрд грн. В то же время внутренний сократился на 10,21 млрд грн, а гарантированный государством – на 12,53 млрд грн.
В Минфине отметили, что на динамику долга повлияли, в частности, колебания валютных курсов. Несмотря на рост в гривнах, в долларовом эквиваленте задолженность сократилась на 970 млн долларов.
Крупнейшим кредитором Украины остается Европейский Союз, на который приходится 38,71% общего долга, или более 3,73 трлн грн. В целом доля международных финансовых организаций и правительств иностранных государств составляет 66,81%.
При этом средневзвешенная стоимость государственного долга снизилась с 4,44% в сентябре до 4,4% в октябре, а средний срок до погашения увеличился с 12,87 до 12,95 года.
С начала 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 593,28 млрд грн, или 6,56%.
Напомним, по состоянию на конец сентября государственный и гарантированный государством долг Украины составлял более 9,53 трлн грн. По темпам роста государственной задолженности с 2021 года Украина входит в число европейских стран с наибольшим приростом долга.
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