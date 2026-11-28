Число пострадавших в результате российской атаки на Киев 28 ноября возросло до пяти, среди них – пятилетний мальчик. Одна женщина погибла.

Об этом сообщили в столичной полиции.

28 ноября 2026, 17:33 В результате атаки российских БПЛА в Киеве повреждено административное здание, есть погибшая Российские беспилотники атаковали Киев. В Соломенском районе повреждено административное здание, а в Шевченковском обломки упали возле жилого дома и вызвали возгорание автомобилей.

По данным правоохранителей, в Святошинском районе погибла 47-летняя женщина, ранения получил 17-летний парень.

В Шевченковском районе пострадали четыре человека: пятилетний мальчик и трое взрослых в возрасте от 32 до 74 лет. Ребенка и еще одного пострадавшего госпитализировали, двум другим оказали помощь на месте.

В результате атаки повреждены жилые и нежилые здания, детский сад и автомобили.

На местах ударов работают следственно-оперативные группы и взрывотехники. Правоохранители документируют последствия атаки и собирают доказательства.

Напомним, ранее 28 ноября сообщалось, что в результате российской атаки на Киев погибла женщина. По предварительным сообщениям городских властей, в Соломенском районе было повреждено двухэтажное административное здание. В Шевченковском районе обломки дронов вызвали возгорание автомобилей.

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