Число пострадавших в результате российской атаки на Киев 28 ноября возросло до пяти, среди них – пятилетний мальчик. Одна женщина погибла.
Об этом сообщили в столичной полиции.
По данным правоохранителей, в Святошинском районе погибла 47-летняя женщина, ранения получил 17-летний парень.
В Шевченковском районе пострадали четыре человека: пятилетний мальчик и трое взрослых в возрасте от 32 до 74 лет. Ребенка и еще одного пострадавшего госпитализировали, двум другим оказали помощь на месте.
В результате атаки повреждены жилые и нежилые здания, детский сад и автомобили.
На местах ударов работают следственно-оперативные группы и взрывотехники. Правоохранители документируют последствия атаки и собирают доказательства.
Напомним, ранее 28 ноября сообщалось, что в результате российской атаки на Киев погибла женщина. По предварительным сообщениям городских властей, в Соломенском районе было повреждено двухэтажное административное здание. В Шевченковском районе обломки дронов вызвали возгорание автомобилей.
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