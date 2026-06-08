«Революция фламинго» в Албании: ЕС предостерег от строительства курорта зятя Трампа

Брюссель официально предупредил власти Албании, что скандальный инвестиционный проект на южном побережье страны может заблокировать ее интеграцию в Европейский Союз. Речь идет о строительстве элитного курорта, которым занимается Джаред Кушнер – зять президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Politico.

В Албании уже неделю не утихают национальные протесты, получившие название «Революция фламинго». Граждане требуют отменить проект застройки в заповедной зоне Вьоса-Нарта, которая является домом для розовых фламинго, тюленей и местом гнездования редких черепах. Митинги поддержала албанская диаспора в Нью-Йорке, Лондоне, Брюсселе и Берлине, а протестующие в самой Албании уже требуют отставки премьер-министра Эди Рамы.

Европейская комиссия подчеркнула, что для вступления в ЕС Албания обязана полностью синхронизировать свое законодательство с экологическими стандартами блока (в частности, закрыть экологическую Директиву 27). Строительство на заповедных землях прямо противоречит правилам ЕС.

В Брюсселе требуют от Албании отменить скандальные изменения в Закон о заповедных зонах от 2024 года, которые разрешили масштабную застройку дикой природы. Также ликвидировать Закон о стратегических инвестициях 2015 года, который позволяет «избранным» инвесторам обходить экологические экспертизы по упрощенной процедуре.

«Мы ожидаем от албанских властей незамедлительных действий. Албания должна воздерживаться от шагов, подрывающих выполнение критериев членства», – заявил спикер Еврокомиссии.

Кроме экологических рисков, проектом Кушнера уже заинтересовалась Специальная антикоррупционная прокуратура Албании. Правоохранители открыли уголовное производство относительно незаконного изменения статуса заповедных земель и махинаций с правом собственности.

В Албании, отвечая на требования ЕС, говорят, что проект еще не утвержден, а разрешения на строительство еще не выдавались.

Тем временем премьер-министр страны Эди Рама заявил, что лидеров Евросоюза на самом деле мало волнуют внутренние протесты в Албании. По его словам, огласка искусственная.

«Если бы за этим не стоял Джаред, всем было бы плевать», – цитирует слова Рамы медиа.

Как известно, Албания является одним из лидеров евроинтеграционного процесса на Балканах. Правительство страны ставило цель завершить технические переговоры до конца 2027 года и официально вступить в ЕС в 2030 году. Теперь эти сроки под угрозой.

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