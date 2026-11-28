С начала 2026 года российские войска не менее 62 раз атаковали пищевые предприятия и продовольственные склады Украины. Это почти вдвое больше, чем за все предыдущие годы полномасштабного вторжения вместе взятые.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Подсчет охватывает удары по пищевым предприятиям, продовольственным и холодильным складам, а также логистическим центрам. В ведомстве подчеркнули, что реальное количество атак может быть больше, поскольку часть пораженных объектов не называют из соображений безопасности.
Среди последних случаев – повторный удар по заводу «Олейна» в Днепре 16 ноября, в результате которого повреждена часть производства.
В тот же день российские дроны атаковали предприятие компании «Королевский вкус» в Кировоградской области. Пожар уничтожил производственные мощности, помещения и продукцию. Погиб один человек.
Кроме того, российские беспилотники повредили четыре резервуара с маслом на предприятии Kernel. После атаки компания сообщила об остановке всех восьми маслоэкстракционных заводов.
В Минобороны отметили, что пищевые предприятия прекращают работу не только из-за прямых попаданий, но и из-за перебоев с электроснабжением и угрозы новых ударов.
Ведомство расценивает атаки на продовольственную инфраструктуру как часть целенаправленной политики против гражданского населения. В Минобороны напомнили, что международное гуманитарное право запрещает нападения на гражданские объекты и использование голода как метода ведения войны.
Напомним, 30 сентября «Слово и дело» опубликовало инфографику об атаках рф на продовольственные предприятия и склады. По тогдашним подсчетам, с начала 2026 года было зафиксировано 56 таких ударов – больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятые.
13 ноября стало известно, что агрохолдинг Kernel приостановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов в Украине из-за российских атак. В результате ударов были повреждены производственные помещения, оборудование и резервуары компании.
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