С начала 2026 года российские войска не менее 62 раз атаковали пищевые предприятия и продовольственные склады Украины. Это почти вдвое больше, чем за все предыдущие годы полномасштабного вторжения вместе взятые.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

30 сентября 2026, 14:42 Продовольственный террор: география и динамика ударов рф по складам и производствам Удары по складам и супермаркетам в Украине. Как часто и где Россия атаковала пищевую инфраструктуру с начала вторжения – на инфографике «Слово и дело».

Подсчет охватывает удары по пищевым предприятиям, продовольственным и холодильным складам, а также логистическим центрам. В ведомстве подчеркнули, что реальное количество атак может быть больше, поскольку часть пораженных объектов не называют из соображений безопасности.

Среди последних случаев – повторный удар по заводу «Олейна» в Днепре 16 ноября, в результате которого повреждена часть производства.

В тот же день российские дроны атаковали предприятие компании «Королевский вкус» в Кировоградской области. Пожар уничтожил производственные мощности, помещения и продукцию. Погиб один человек.

Кроме того, российские беспилотники повредили четыре резервуара с маслом на предприятии Kernel. После атаки компания сообщила об остановке всех восьми маслоэкстракционных заводов.

В Минобороны отметили, что пищевые предприятия прекращают работу не только из-за прямых попаданий, но и из-за перебоев с электроснабжением и угрозы новых ударов.

Ведомство расценивает атаки на продовольственную инфраструктуру как часть целенаправленной политики против гражданского населения. В Минобороны напомнили, что международное гуманитарное право запрещает нападения на гражданские объекты и использование голода как метода ведения войны.

Напомним, 30 сентября «Слово и дело» опубликовало инфографику об атаках рф на продовольственные предприятия и склады. По тогдашним подсчетам, с начала 2026 года было зафиксировано 56 таких ударов – больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятые.

13 ноября стало известно, что агрохолдинг Kernel приостановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов в Украине из-за российских атак. В результате ударов были повреждены производственные помещения, оборудование и резервуары компании.

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