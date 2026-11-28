На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще 23 граждан из российской оккупации. Среди них – тяжелобольные, маломобильные и пожилые люди.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По словам омбудсмена, некоторые украинцы годами оставались на оккупированных территориях из-за отсутствия жилья, родственников или физической возможности самостоятельно выехать. Для многих решение о возвращении было сложным и созревало месяцами.
«Люди часто остаются в оккупации не потому, что не хотят уезжать. Они боятся, что из-за болезни, возраста, отсутствия денег, жилья или родных просто не справятся после возвращения. Именно поэтому наша работа не заканчивается организацией маршрута», – отметил Лубинец.
Омбудсмен объяснил, что после возвращения людям, которым негде жить, помогают найти временное жилье. Тех, кто нуждается в неотложной помощи, направляют на лечение и реабилитацию.
Также для вернувшихся украинцев организуют социальное сопровождение, восстановление документов, связь с родственниками и другую необходимую поддержку.
Напомним, 27 ноября с временно оккупированных территорий и из россии при посредничестве первой леди США Мелании Трамп вернули еще десять украинцев, среди которых девять детей. Возвращение организовали при участии Офиса омбудсмена.
Ранее, 4 ноября, Лубинец сообщал, что эвакуированным из временно оккупированных Алешек предоставили документы, средства связи, одежду, денежную и медицинскую помощь. Для людей, которым некуда было возвращаться, подбирали временное жилье.
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