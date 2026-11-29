Силы обороны Украины поразили три российских топливозаправщика в Брянской области, а также склады материально-технических средств оккупантов на временно захваченных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

29 ноября 2026, 02:45 Украинские дроны все чаще достают до отдаленных регионов россии: NYT оценило масштабы атак Украина расширяет географию дальнобойных ударов по россии. За 50 дней под атаками оказались 40 нефтяных и военных объектов, а операции охватили пять морей, сообщает NYT.

Удары по военной логистике российской армии нанесли 28 ноября и в ночь на 29 ноября. В частности, в Брянской области украинские военные поразили три топливозаправщика противника, которые используют для доставки топлива к военной технике.

Кроме того, под удар попали склады материально-технических средств россиян. Их поразили вблизи оккупированной Макеевки Донецкой области и Катериновки Луганской области.

Масштабы нанесенного ущерба сейчас уточняют.

Напомним, в ночь на 29 ноября беспилотники атаковали промышленные районы российских городов Тольятти Самарской области и Нижнекамска в Татарстане.

Также Силы обороны Украины нанесли удар по пункту постоянной дислокации подразделения российского испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» во временно оккупированном Бердянске Запорожской области.

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