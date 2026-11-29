В течение недели российские войска выпустили по Украине более 1960 ударных беспилотников, более 1600 управляемых авиабомб и 8 ракет. Под ударами оказались объекты энергетики и жилые дома.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

29 ноября 2026, 08:50 Россия ночью атаковала Украину 140 дронами: сколько обезвредила ПВО В ночь на 29 ноября российские войска атаковали Украину 140 беспилотниками разных типов, из которых 93 были реактивными.

По словам главы государства, россияне пытаются воспользоваться приближением холодов, усиливая атаки на энергетическую и другую критическую инфраструктуру.

В частности, в течение недели российские войска атаковали подстанции в Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Харьковской и Одесской областях.

При этом значительное количество ударов пришлось на жилые дома.

Зеленский напомнил, что в ночь на 29 ноября в Одессе российский беспилотник попал в многоэтажный дом.]В результате атаки погибла женщина.

Кроме того, в Запорожье продолжались поисково-спасательные работы после удара российских управляемых авиабомб по жилой застройке.

По словам президента, в результате атаки ранения получили пять человек, среди которых 14-летняя девочка. Спасателям удалось извлечь ее из-под завалов, однако мать ребенка погибла.

«Вокруг ни одного военного объекта», – подчеркнул Зеленский, комментируя удар по Запорожью.

Президент поблагодарил спасателей, ремонтные бригады и военных, обеспечивающих защиту украинского неба. Он также подчеркнул необходимость дополнительных финансовых и оборонных пакетов от партнеров, прежде всего для усиления противовоздушной обороны.

Напомним, 22 ноября Зеленский сообщил, что в течение предыдущей недели россия атаковала 20 регионов Украины, применив около 2700 беспилотников, почти 1460 управляемых авиабомб и 165 ракет.

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