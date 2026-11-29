В ночь на 29 ноября и утром российские войска атаковали промышленное предприятие в Прилуках Черниговской области.
Об этом сообщила полиция Прилукского района.
По данным правоохранителей, российские войска атаковали предприятие ночью и утром 29 ноября. Полицейские зафиксировали повреждения и собрали доказательства.
«Полицейские задокументировали последствия атаки, зафиксировали повреждения и собрали необходимые доказательства», – говорится в сообщении.
Информации о пострадавших пока не поступало.
По информации журналистов Суспільного, которые находились на месте происшествия, россияне атаковали табачную фабрику в Прилуках. Предприятие входит в международную корпорацию British American Tobacco.
Это уже вторая атака на фабрику за осень. Предыдущий удар российские войска нанесли 7 сентября. После этого предприятие приостановило работу.
Напомним, 7 сентября российские войска атаковали беспилотниками табачную фабрику British American Tobacco в Прилуках. На предприятии вспыхнул пожар, сообщалось о пострадавшей местной жительнице.
Также 14 сентября российские войска нанесли удар по складским помещениям сельскохозяйственного предприятия в Прилуках.
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