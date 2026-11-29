В ночь на 29 ноября и утром российские войска атаковали промышленное предприятие в Прилуках Черниговской области.

Об этом сообщила полиция Прилукского района.

7 сентября 2026, 16:45 Враг ударил БПЛА по табачной фабрике в Прилуках, есть пострадавшая В Прилуках произошел пожар на табачной фабрике в результате удара армии рф. Известно об одной пострадавшей.

По данным правоохранителей, российские войска атаковали предприятие ночью и утром 29 ноября. Полицейские зафиксировали повреждения и собрали доказательства.

«Полицейские задокументировали последствия атаки, зафиксировали повреждения и собрали необходимые доказательства», – говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока не поступало.

По информации журналистов Суспільного, которые находились на месте происшествия, россияне атаковали табачную фабрику в Прилуках. Предприятие входит в международную корпорацию British American Tobacco.

Это уже вторая атака на фабрику за осень. Предыдущий удар российские войска нанесли 7 сентября. После этого предприятие приостановило работу.

Напомним, 7 сентября российские войска атаковали беспилотниками табачную фабрику British American Tobacco в Прилуках. На предприятии вспыхнул пожар, сообщалось о пострадавшей местной жительнице.

Также 14 сентября российские войска нанесли удар по складским помещениям сельскохозяйственного предприятия в Прилуках.

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