В Польше появились новые подробности расследования самоподжога 22-летнего украинца возле Президентского дворца в Варшаве. По предварительным данным, политический мотив его поступка пока не подтвержден.

Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники, осведомленные о ходе расследования.

26 ноября 2026, 19:47 В посольстве рассказали о состоянии украинца, совершившего самоподжог в центре Варшавы Украинец, совершивший 25 ноября самоподжог в центре Варшавы, находится в критическом состоянии. Об этом сообщили в посольстве.

По информации издания, пострадавший является гражданином Украины, ему 22 года. Мужчина рассказал медикам, что проживает в Польше четыре года, тогда как его семья осталась в Украине.

При нем нашли частично обгоревший студенческий билет Вроцлавского политехнического университета. По данным источников Rzeczpospolita, ранее украинец имел проблемы с посещением занятий в этом учебном заведении.

В последнее время он учился в Ченстоховском политехническом университете и проживал в студенческом общежитии. Там также возникли трудности с учебой, из-за которых ему могло грозить отчисление.

Опрошенные полицией жители общежития рассказали, что мужчина был замкнутым, мало общался с другими студентами и увлекался компьютерными играми.

В то же время журналисты выяснили, что версия о политическом характере самоподжога пока не имеет подтверждения.

Ранее сообщалось, что украинец якобы имел при себе табличку с требованиями равного отношения к украинцам и полякам. Однако она в значительной степени сгорела, а по сохранившимся словам установить содержание надписи невозможно.

Следователи изымают записи камер видеонаблюдения, чтобы попытаться восстановить текст. В рюкзаке пострадавшего также не нашли предметов, которые могли бы свидетельствовать о политическом мотиве его действий.

Варшавская прокуратура открыла производство по статье о склонении к самоубийству или содействии его совершению.

Пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Петр Скиба пояснил, что такая квалификация является стандартной для расследования подобных инцидентов. Пока следствие не установило, могли ли посторонние лица повлиять на действия мужчины.

Пострадавший остается в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии из-за тяжелых ожогов.

Ранее сообщалось, что 25 ноября гражданин Украины совершил самоподжог между Президентским дворцом и зданием Министерства культуры Польши. Помощь пострадавшему оказали сотрудники охраны и медики.

26 ноября в посольстве Украины в Польше сообщили, что 22-летний украинец находится в критическом состоянии с тяжелыми ожогами. Польские правоохранители начали расследование обстоятельств инцидента.

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