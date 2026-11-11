Житомир и Луцк впервые получат прямое железнодорожное сообщение с Польшей

Укрзализныця запускает международный поезд №123/124 Киев-Холм, который впервые обеспечит железнодорожное сообщение с Польшей для Житомира и Луцка.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

2 ноября 2026, 11:14 Эвакуация из поездов во время воздушной тревоги: как пассажирам уберечься от обстрелов и что должна изменить «Укрзализныця» Транспортный эксперт Александр Красноштан объяснил правила безопасности для пассажиров и необходимость модульных укрытий на железнодорожных остановках.

Поезд будет курсировать через день. Из Киева он будет отправляться по четным числам в 18:48, прибывать в Житомир в 21:38, а в Луцк – в 04:22. В польский Холма поезд будет прибывать в 10:47. Там пассажиры смогут пересесть на рейсы в Варшаву, Люблин и Познань.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Холма по нечетным числам в 17:15. В Луцк он будет прибывать в 01:00, в Житомир – в 08:20, а в Киев – в 11:15.

В УЗ указали, что продажа билетов на новый маршрут уже стартовала, а первый рейс запланирован на 28 ноября.

Согласно данным социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело», более половины опрошенных отметили, что вражеские обстрелы инфраструктуры «Укрзализныци» не повлияли на их поведение из-за отсутствия потребности в междугородних железнодорожных поездках. Однако 14% активных пользователей УЗ полностью отменили или отложили запланированные поездки.

На инфографике «Слово и дело» – какие потери понесла Укрзализныця за годы полномасштабной войны.

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