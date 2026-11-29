В ночь на 29 ноября беспилотники атаковали промышленные районы российских городов Тольятти Самарской области и Нижнекамска в Татарстане. В Тольятти сообщают о пожаре на химическом заводе.
Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.
По предварительной информации, в Тольятти пожар вспыхнул на территории предприятия «Тольяттикаучук», производящего синтетический каучук. Его продукцию используют, в частности, при производстве компонентов для военной промышленности.
В Нижнекамске также сообщали об атаке беспилотников на промышленную зону. В городе расположены крупные нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия, в частности «ТАНЕКО», «ТАИФ-НК» и «Нижнекамскнефтехим».
Какое именно предприятие могло пострадать в Нижнекамске, пока неизвестно. Масштабы возможных повреждений уточняются.
Напомним, 24 октября Генштаб ВСУ подтвердил поражение комбината «Тольяттикаучук» в Самарской области. Предприятие задействовано в производстве продукции для российского военно-промышленного комплекса.
15 ноября Генштаб сообщил о поражении заводов «Нижнекамскнефтехим» и «ТАИФ-НК» в Татарстане. На территории предприятий зафиксировали пожары, масштабы повреждений уточнялись.
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