В ночь на 29 ноября беспилотники атаковали промышленные районы российских городов Тольятти Самарской области и Нижнекамска в Татарстане. В Тольятти сообщают о пожаре на химическом заводе.

Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

24 октября 2026, 12:23 ВСУ поразили вражеский самолет на аэродроме «Ейск» и два завода, работающих на ВПК россии Силы обороны поразили два российских предприятия, а также самолет на аэродроме Ейск в Краснодарском крае.

По предварительной информации, в Тольятти пожар вспыхнул на территории предприятия «Тольяттикаучук», производящего синтетический каучук. Его продукцию используют, в частности, при производстве компонентов для военной промышленности.

В Нижнекамске также сообщали об атаке беспилотников на промышленную зону. В городе расположены крупные нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия, в частности «ТАНЕКО», «ТАИФ-НК» и «Нижнекамскнефтехим».

Какое именно предприятие могло пострадать в Нижнекамске, пока неизвестно. Масштабы возможных повреждений уточняются.

Напомним, 24 октября Генштаб ВСУ подтвердил поражение комбината «Тольяттикаучук» в Самарской области. Предприятие задействовано в производстве продукции для российского военно-промышленного комплекса.

15 ноября Генштаб сообщил о поражении заводов «Нижнекамскнефтехим» и «ТАИФ-НК» в Татарстане. На территории предприятий зафиксировали пожары, масштабы повреждений уточнялись.

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