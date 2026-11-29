В ночь на 29 ноября российские войска атаковали Украину 140 беспилотниками разных типов, из которых 93 были реактивными. Силы противовоздушной обороны обезвредили 101 вражескую цель.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

28 ноября 2026, 12:52 Зеленский заявил, что украинская ПВО сбивает 70% российских реактивных дронов В интервью BBC Зеленский рассказал об эффективности украинской ПВО, нехватке ракет для перехвата баллистических целей и ограничениях работы Starlink и Starshield на оккупированных территориях.

Атака началась в 18:00 28 ноября. Россияне применили ударные БпЛА типа Shahed, «Гербера» и дроны-имитаторы «Пародия».

Беспилотники запускали из российских Орла и Миллерово, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 07:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 101 беспилотник, в том числе 55 реактивных.

В то же время зафиксированы попадания вражеских целей на 27 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 13 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака еще продолжается – в воздушном пространстве остаются несколько российских беспилотников.

Напомним, в ночь на 28 ноября российские войска атаковали Украину 162 беспилотниками, из которых 74 были реактивными. ПВО обезвредила 141 цель. Попадания зафиксировали на 13 локациях, падение обломков – на семи.

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