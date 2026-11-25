Армия российской федерации 25 ноября ударила по многоэтажке в Одессе и гражданскому предприятию на Житомирщине. Есть погибший и раненые.

Об этом в среду, 25 ноября, сообщили начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко и глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

«Враг атаковал Одессу. Взрывной волной повреждены окна в многоэтажном жилом доме. Предварительно, пострадал один человек», – написал начальник Одесской ОВА Сергей Лысак.

Информация относительно других последствий атаки уточняется.

Также с самого утра враг атакует Житомирщину. По данным Виталия Бунечко, российские захватчики нанесли удары по гражданскому предприятию в Малинской общине, в результате чего пострадал один человек.

Кроме этого враг атаковал автомобильную стоянку.

«К сожалению, один человек погиб, еще трое пострадавших госпитализированы в местную больницу. В результате взрывной волны повреждены частные жилые дома», – отметил Бунечко.

В настоящее время на местах ударов работают все необходимые службы. Комиссия городского совета начала обследование поврежденных объектов и определение объемов нанесенного ущерба.

«В очередной раз подчеркиваю: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Угроза повторных вражеских ударов сохраняется. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги. Берегите себя и своих близких», – подчеркнул Бунечко.

По данным премьер-министра Сергея Корецкого, этой ночью основной удар был по энергетике: подстанциям, генерирующим объектам, линиям электропередачи и газовой инфраструктуре. Есть разрушения в Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областях.

«Самая сложная ситуация – в Запорожье, туда сейчас все внимание. Энергетики принимают все меры, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение», – отметил премьер.

Кроме этого враг бил по логистике на юге страны, а на Киевщине погиб человек.

Напомним, в ночь на 25 ноября российские войска атаковали город Белая Церковь на Киевщине, в результате чего погиб по меньшей мере один человек. В частности, под вражескими ударами оказались гипермаркет «Эпицентр» и отделение «Новой почты».

Также российские войска в течение суток снова атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. В результате повреждения оборудования без электроснабжения остались около 9 тысяч абонентов.

Всего в течение ночи россияне выпустили по Украине 112 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

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