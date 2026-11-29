Международная федерация водных видов спорта World Aquatics решила перенести из Канады два этапа Кубка мира 2027 года из-за ограничений на участие российских и белорусских спортсменов.

Об этом сообщили на официальном сайте World Aquatics.

5 ноября 2026, 10:08 Канада закроет въезд спортсменам из рф и Беларуси, которые хотят соревноваться под своими флагами Канада в индивидуальном порядке будет запрещать въезд российским и белорусским спортсменам, которые хотят принимать участие в соревнованиях под национальной символикой.

Решение касается соревнований по прыжкам в воду и артистическому плаванию. Причиной стала позиция канадского правительства, которое не разрешает российским и белорусским спортсменам выступать на территории страны под национальной символикой.

В World Aquatics отметили, что спортсмены этих стран могут получить разрешение на въезд в Канаду для участия в турнирах только при условии выступления в нейтральном статусе в соответствии с установленными правительством требованиями.

Таким образом, первый этап Кубка мира по прыжкам в воду, который планировали провести 25–28 февраля 2027 года в Монреале, перенесли в Мексику. Даты соревнований остались неизменными.

Четвертый этап Кубка мира по артистическому плаванию, запланированный на 29 апреля – 1 мая, исключили из календаря до определения нового места проведения.

«World Aquatics остается приверженной идее содействия инклюзивным и общедоступным международным соревнованиям, свободным от политического вмешательства», – заявили в федерации.

В организации также подчеркнули, что ценят многолетнее сотрудничество с Канадой и рассчитывают на проведение там других международных турниров в будущем.

Канадская федерация прыжков в воду Diving Plongeon Canada подтвердила перенос этапа Кубка мира из Монреаля.

В федерации отметили, что решение принималось вне пределов ее полномочий, и выразили разочарование из-за потери турнира. В то же время канадская сторона признала позицию своего правительства относительно участия российских и белорусских спортсменов.

В апреле 2026 года World Aquatics отменила ограничения для спортсменов из россии и Беларуси, разрешив им соревноваться на общих условиях, в частности под национальной символикой.

Напомним, 5 ноября правительство Канады объявило об ограничениях на въезд российских и белорусских спортсменов, планирующих выступать на международных соревнованиях под национальной символикой. В то же время участие в нейтральном статусе остается возможным.

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