В течение 2024–2026 годов российские спецслужбы привлекли к диверсионно-террористической деятельности 365 несовершеннолетних украинцев. Это почти 26,4% от общего числа завербованных.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины на информационный запрос.

11 августа 2026, 17:07 В полицию обратились уже 260 детей, которых россия хотела завербовать для терактов – Небитов Уже 260 детей обратились в полицию после попыток российских спецслужб завербовать их для терактов на территории Украины.

По данным СБУ, чаще всего российские спецслужбы привлекают подростков к поджогам, изготовлению и закладке самодельных взрывных устройств.

В Офисе генпрокурора сообщили, что с начала полномасштабного вторжения открыли 38 уголовных производств, в рамках которых 45 завербованным несовершеннолетним сообщили о подозрении.

Обвинительные акты по всем 38 производствам передали в суд. В 22 делах в отношении 23 несовершеннолетних уже вынесли обвинительные приговоры. Еще 16 дел в отношении 22 подростков находятся на рассмотрении.

Действия подозреваемых квалифицируют, в частности, как государственную измену, диверсии, террористические акты, препятствование деятельности ВСУ и незаконное распространение информации о передвижении военных.

По информации прокуратуры, объектами посягательств становились автомобили, железнодорожное оборудование, трансформаторные и другие подстанции, административные здания, объекты «Укрпочты» и мобильной связи.

Правоохранители отмечают, что российские спецслужбы вербуют детей преимущественно дистанционно – через социальные сети, мессенджеры и онлайн-игры. Для привлечения используют обещания быстрого заработка, шантаж и угрозы.

В СБУ подчеркивают, что вербовщики могут убеждать несовершеннолетних, будто из-за возраста им не грозит наказание. В то же время уголовная ответственность за отдельные преступления в Украине наступает с 14 лет.

Напомним, в августе начальник криминальной полиции Андрей Небытов сообщил, что к правоохранителям обратились уже 260 детей, которых российские спецслужбы пытались завербовать для диверсий и терактов.

Также в октябре СБУ задержала 16-летнего жителя Черновцов, которого подозревают в подготовке теракта против украинского военного в Хмельницком. По данным следствия, российские спецслужбы завербовали подростка через Telegram.

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