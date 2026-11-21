В субботу, 21 ноября, российские войска атаковали железнодорожный вокзал в Овручской общине Житомирской области. В результате удара пострадал один человек.

Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

По его словам, медики оперативно доставили пострадавшего в больницу. Сейчас ему оказывают необходимую помощь.

«Враг снова атаковал Житомирскую область. На этот раз под удар попал железнодорожный вокзал в Овручской общине. В результате вражеской атаки пострадал один человек. Медики оперативно госпитализировали пострадавшего в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую помощь», – говорится в сообщении.

На месте попадания возник пожар. Его удалось ликвидировать.

Напомним, в субботу, 21 ноября, российские войска атаковали Винницу. В результате удара по объекту инфраструктуры часть города осталась без электроснабжения. Также поврежден детский сад.

Также сообщалось, что российские войска в ночь на 21 ноября атаковали Украину тремя баллистическими ракетами и 148 беспилотниками, в частности 87 реактивными Shahed. Силы ПВО обезвредили 117 вражеских дронов.

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