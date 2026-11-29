Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить огонь на нынешней линии фронта и перейти к мирным переговорам с россией. По его словам, это уже является большим компромиссом с украинской стороны.

Об этом Зеленский заявил в интервью Al Jazeera.

10 ноября 2026, 14:52 «Заменить оружие словами»: Зеленский назвал самый быстрый способ завершить войну с россией Зеленский заявил, что самый быстрый способ завершить войну – прекратить огонь по нынешней линии фронта и перейти к дипломатическим переговорам.

«Мы готовы к таким шагам – оставаться и остановиться там, где мы стоим. Мы говорим о прекращении огня на линии соприкосновения», – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина осознает нежелание российской стороны покидать оккупированные территории. Именно поэтому Киев предлагает остановить боевые действия на нынешних позициях и перейти к дипломатическому урегулированию.

«Мы понимаем, что он не хочет уходить с нашей земли. Именно поэтому мы говорим: хорошо, давайте остановимся здесь и перейдем к дипломатии», – пояснил глава государства.

Комментируя роль США, Зеленский выразил надежду, что американский президент Дональд Трамп продолжит искать способы завершения войны. В то же время он подчеркнул, что урегулирование не должно происходить исключительно за счет Украины.

«Поэтому я надеюсь, что он продолжит искать способ, как завершить эту войну, но не только через ситуацию, когда за это должна платить Украина, потому что это неправильно», – отметил президент.

Напомним, 10 ноября Зеленский заявил, что самым быстрым способом завершения войны является прекращение огня на нынешней линии соприкосновения и переход к дипломатическим переговорам.

Позже Зеленский сообщил, что россия отказалась от всех предложенных инициатив по прекращению огня.

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