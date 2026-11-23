Силы обороны Украины в ночь на 23 ноября поразили Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области рф. Вследствие удара на территории предприятия прогремели взрывы и вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщили в Генштабе.
По данным военных, вследствие атаки повреждено несколько важных объектов нефтеперерабатывающего предприятия, в частности:
- битумную установку;
- колонну установки первичной переработки нефти АВТ;
- ребойлерную печь;
- резервуарный парк.
В Генштабе отметили, что после удара на территории завода возник пожар, который можно увидеть даже со спутника.
Кроме того, украинские военные поразили комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь».
Как отмечается, Новошахтинский НПЗ имеет мощность переработки до 7,5 млн тонн нефти в год. Предприятие производит дизельное и судовое топливо, а также мазут. Завод расположен в нескольких десятках километров от украинской границы, что позволяет российским войскам оперативно получать топливо для своих группировок на южном направлении.
Напомним, накануне в соцсетях сообщали, что в ночь на 23 ноября, вероятно, атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области россии. После атаки на территории предприятия вспыхнул пожар, местные жители сообщали о многочисленных взрывах и работе российской ПВО.
Также ночью беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию «Калейкино» вблизи Альметьевска в российском Татарстане, которая является ключевым узлом магистрального нефтепровода «Дружба».
А как сообщали ранее СМИ, россия сейчас вынуждена все больше закупать бензин за границей из-за украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В октябре морские поставки топлива в страну достигли рекордных 390 тысяч тонн. Еще недавно россия была одним из крупных экспортеров нефтепродуктов, а теперь сама нуждается в помощи других стран.
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