Польша, Германия, Литва и Болгария планируют создать совместную следственную группу для расследования поджогов объектов спутниковой связи Starlink. Правоохранители подозревают, что злоумышленники могли действовать по заданию иностранной разведки.

Об этом сообщает польское издание RMF24 со ссылкой на собственные источники.

2 октября 2026, 17:41 Разведка предупредила, что россия планирует диверсии против станций Starlink в странах ЕС и НАТО ГУР МОУ предупредило партнеров, что россия начнет новую волну диверсий в странах Евросоюза и НАТО. В частности, речь идет о диверсиях против станций Starlink.

По информации журналистов, в начале декабря представители прокуратур четырех стран должны встретиться для создания совместной следственной группы (JIT). Это позволит усилить сотрудничество в рамках расследований поджогов телекоммуникационной инфраструктуры в Польше, Литве и Болгарии.

Отмечается, что серия инцидентов началась в сентябре 2026 года, когда злоумышленники подожгли базовую станцию Starlink в населенном пункте Воля-Кробовская в Мазовецком воеводстве Польши.

Следствие установило, что к поджогам причастны граждане Германии турецкого происхождения, а в одном из случаев – сербского. По предварительным данным, они могли выполнять задание иностранной разведки. В Германии уже задержали нескольких участников группы, а также предполагаемого организатора поджогов.

Совместная следственная группа должна выяснить, были ли инциденты в разных странах частью скоординированной операции одной группы. Также правоохранители будут пытаться установить всех причастных, механизмы их деятельности и конкретных заказчиков.

Кроме того, в течение ближайших двух недель немецкие власти должны принять решение о передаче Польше двух подозреваемых в поджоге станции Starlink в Воле-Кробовской.

Обоих мужчин, являющихся гражданами Германии турецкого происхождения, задержали на основании европейских ордеров на арест, выданных польской стороной.

По данным RMF24, в рамках другого расследования в Германии также задержали мужчину турецкого происхождения, которого подозревают в организации серии поджогов. Сейчас он находится под стражей.

Польские правоохранители планируют выдать европейский ордер на арест и в отношении него, чтобы добиться его передачи Польше.

Напомним, в начале октября в украинской разведке сообщили, что российские спецслужбы планируют гибридные операции на территории Европейского Союза и стран НАТО с целью подрыва помощи Украине и ослабления возможностей Альянса. В частности, под прицелом – приемные станции Starlink.

В частности, 18 октября стало известно, что в Литве неизвестные пытались поджечь предприятие, где хранят оборудование для спутниковой связи Starlink.

После этого стало известно, что правительство и военные Литвы усилят охрану стратегических объектов после попытки поджога помещения, где хранилось оборудование спутниковой связи Starlink.

А в конце сентября в центральной части Польши произошел пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink. Она обеспечивает связь для региона, в частности для Украины. Польские власти подозревали диверсию.

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