В понедельник, 23 ноября, российские оккупанты ударили по зданию неработающей частной клиники в центре Запорожья. В результате удара три человека погибли, еще один – получил ранения.

Об этом сообщает руководитель Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Как отмечается, сегодня россияне попали в здание частной клиники в Вознесеновском районе города, которая не работала после вражеского удара в декабре 2024 года.

В результате удара известно о по меньшей мере трех погибших. На месте попадания продолжается поисково-спасательная операция.

«По состоянию на сейчас также известно о трех погибших. На третьем этаже возник пожар. Его уже локализовали», – говорится в сообщении.

Позже Семикин сообщил о повторном ударе по городу, обнародовав соответствующие кадры. На этот раз россияне попали в открытый участок парка в центре Запорожья. По предварительным данным, в результате второго удара никто не пострадал.

Напомним, в Дымере Киевской области 23 ноября чрезвычайникам удалось спасти женщину, которая провела под завалами дома, разрушенного российской армией, более 22 часов.

Утром 23 ноября количество погибших в результате российского удара 22 ноября возросло до 11 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного жилого дома.

Как известно, вчера вечером российский беспилотник атаковал детский сад в Немышлянском районе Харькова. Пять человек пострадали, повреждены здание учреждения и четыре жилых дома.

А ранее россияне ударили беспилотником по супермаркету в Вишневом на Киевщине. В результате атаки два человека погибли, еще восемь пострадали.

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