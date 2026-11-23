Армия российской федерации 23 ноября атаковала город Лозовая на Харьковщине. На месте вражеского удара вспыхнул пожар, известно о более чем 10 пострадавших.

Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и директор Центра экстренной медпомощи Харьковщины Виктор Забашта.

«Армия рф атаковала Лозовую. Предварительно, в результате удара произошло возгорание квартиры, 4 легковых и грузового автомобилей. Подразделения ГСЧС устраняют последствия обстрела», – говорится в сообщении Синегубова.

По данным ГСЧС Харьковщины, одно из попаданий ударного БПЛА произошло во двор возле 9-этажного жилого дома в центре города. В результате удара горели автомобили и квартира на 6 этаже. По другому адресу произошел пожар на территории частного сектора. Повреждены жилые дома.

Все очаги пожаров в настоящее время ликвидированы.

В результате вражеского обстрела по предварительным данным пострадали 12 человек, сообщил директор Центра экстренной медпомощи Харьковщины Виктор Забашта.

По его словам, на одной локации было по меньшей мере девять травмированных, на другой – трое.

Напомним, 19 ноября российские войска ударили по жилой многоэтажке в Изюме, полностью разрушив подъезд дома. Также произошло возгорание квартиры на пятом этаже в доме напротив.

В результате удара армии рф по жилой многоэтажке в Изюме количество раненых возросло до 21 человека.

А накануне армия рф ударила по рынку в городе Златополь Харьковской области. Было ранено более 10 человек.

Кроме этого, вечером 22 ноября российские военные атаковали Харьков ударным беспилотником. Попадание зафиксировали на территории детского сада в Немышлянском районе города. В результате атаки пострадали пять человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.