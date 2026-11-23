НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему вице-премьер-министру Украины и двум должностным лицам Министерства национального единства в растрате бюджетных средств через фиктивное трудоустройство работников.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

13 ноября 2025, 12:15 Громкие разоблачительные дела против окружения президентов Украины Пленки Миндича, которые обнародовали НАБУ и САП, стали одним из самых больших коррупционных скандалов за период независимой Украины. Какие разоблачения и обвинения предшествовали ему во времена предшественников Владимира Зеленского – на инфографике.

Из собственных источников «Слово и дело» стало известно, что новое подозрение получил бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов.

По данным следствия, экс-чиновник организовал схему, по которой пятеро человек получали зарплату из бюджета Министерства национального единства, хотя фактически не выполняли своих должностных обязанностей.

Вместо этого эти люди работали личными водителями и охранниками бывшего министра. К реализации схемы, по версии следствия, Чернышов привлек двух руководителей структурных подразделений министерства.

Должностные лица знали о фиктивном трудоустройстве, однако регулярно подписывали документы с ложными сведениями о якобы выполненной работе. Именно на основании этих документов работникам начисляли заработную плату.

Бывшему вице-премьеру инкриминируют организацию растраты бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением и организацию служебного подлога.

Двум руководителям подразделений министерства сообщили о подозрении в растрате имущества и служебном подлоге.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Экс-чиновнику дополнительно инкриминируют организацию этих преступлений по ч. 3 ст. 27 УК Украины.

Напомним, что это не первое подозрение Алексею Чернышову, который ранее уже стал фигурантом антикоррупционных расследований. В частности, экс-вице-премьера и других должностных лиц подозревают в организации схемы незаконной передачи земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Землю и расположенные на ней здания оценили почти в пять раз дешевле рыночной стоимости, из-за чего государство могло недополучить недвижимость на более чем 1 млрд грн.

Кроме того, по данным следствия, экс-чиновник был среди посетителей так называемой прачечной - места, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем на схеме с Энергоатомом. Этот объект находился под контролем руководителя преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП ранее. Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн долларов США и почти 100 тысяч евро наличными.

19 ноября прошлого года Чернышов вышел из СИЗО под залог. А 1 декабря Чернышову отказали в апелляции на меру пресечения по делу о коррупции в Энергоатоме.

В октябре этого года стало известно, что эпизод на $500 тысяч по делу бывшего вице-премьера Алексея Чернышова переквалифицировали с незаконного обогащения на легализацию имущества, полученного преступным путем. Это связано с получением следствием новых доказів преступного происхождения средств.

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