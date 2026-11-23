Полноправное членство Украины в НАТО могло бы стать альтернативой гарантиям безопасности по образцу статьи 5 Североатлантического договора.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в формате видеосвязи на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Бундестаге.

Зеленский заявил, что Украина до сих пор не имеет четких ответов, кто и как будет защищать ее в случае нового нападения рф.

«Если уж вполне нормально звучит, что одним из ключевых условий мирной жизни после этой войны являются сильные гарантии безопасности для Украины, которые некоторые сейчас называют гарантиями по образцу статьи 5, то почему бы не сказать вслух то, о чем думает так много людей? Разве не было бы эффективнее просто принять Украину в НАТО? Разве это не было бы лучше для всех нас, дешевле в реализации и надежнее с точки зрения реального обеспечения безопасности?» – заявил Зеленский.

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Предложенные Украине гарантии по образцу статьи 5 НАТО, по убеждению президента Украины, требуют конкретизации, в частности в отношении механизмов реагирования на возможную новую российскую агрессию. Пока что четких ответов на подобные вопросы нет.

«Когда мы говорим о гарантиях по образцу статьи 5, нам нужны ответы. Нам нужны ответы на несколько очень четких вопросов. Какие страны поддержат Украину, если на нее снова нападут? Что именно наши партнеры сделают в ответ? Какие войска будут заранее размещены на нашей территории? Сколько все это будет стоить? И действительно ли это будет работать?», – отметил украинский лидер.

Зеленский также подчеркнул, что вступление Украины в НАТО отвечало бы интересам самого Альянса, поскольку украинская армия имеет уникальный опыт современной войны.

«Украина должна быть в НАТО. И не только Украине это нужно. Самому НАТО это нужно – нужна Украина. Давайте говорить об этом открыто», – подчеркнул Зеленский.

Кроме этого он обратил внимание на то, что страны Альянса уже заинтересованы в опыте украинских военных, полученном во время операций на суше, на море и в воздухе. Украина также имеет мощную оборонную промышленность и развивает совместное с партнерами производство вооружения и новых военных технологий.

По убеждению Зеленского, будущая система безопасности должна сделать невозможной новую агрессию россии, а не только обеспечить временную паузу в войне.

«НАТО – это ответ. И с сильной украинской армией само НАТО гарантированно станет сильнее», – сказал он.

Напомним, ранее специальный представитель президента США Джаред Кушнер заявил, что Дональд Трамп может одобрить предоставление Украине гарантий безопасности по образцу пятой статьи НАТО. Однако такие обязательства должны отвечать национальным интересам США.

Как известно, о возможности предоставления Украине гарантий по образцу 5-й статьи НАТО заговорили после нового раунда трехсторонних переговоров между Украиной, США и россией. Тогда спецпредставник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил, что американской стороне якобы удалось склонить россию к рассмотрению такого механизма защиты для Украины.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский высказывал сомнения, что Киев и западные партнеры имеют одинаковое видение, как именно на практике должны функционировать гарантии безопасности на основе статьи 5 НАТО.

Тем временем The Washington Post сообщили, что российский диктатор владимир путин во время непубличных контактов якобы согласился допустить предоставление Украине подобных гарантий от США и стран Европы, однако выдвинул ключевое требование – никаких войск Альянса на украинской территории после завершения войны.

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