Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца срок действия обязанностей, возложенных на почетного консула Молдовы в Виннице Михаила Куницкого. НАБУ и САП подозревают его в соорганизации схемы нанесения 137,5 млн грн ущерба коммунальному предприятию «Киевский метрополитен».

Такое решение 11 ноября принял следственный судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога размером 33,28 млн грн к Куницкому. Он также обязан: прибывать по первому требованию; не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с рядом лиц; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие этих обязательств еще на два месяца.

«Продлить подозреваемому (Куницкому – ред.) срок действия обязанностей, возложенных на него в связи с применением меры пресечения в виде залога. Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого, определить сроком на два месяца, но не дольше срока досудового расследования», – говорится в решении.

Также суд продлил на два месяца обязанности, возложенные на второго соорганизатора дела Владимира Панкратова. У него такой же перечень, но без ношения браслета.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили преступную группу, которая завладела 137,5 млн грн средств КП «Киевский метрополитен» при организации доставки вагонов из Варшавы. По данным следствия, в конце 2022 года Варшавский метрополитен согласился безвозмездно передать Киеву 60 вагонов. Для их транспортировки в 2023 году столичное предприятие провело ряд тендеров. Победу в них одержала, как утверждают правоохранители, заранее определенная компания, предложившая значительно завышенную стоимость услуг – 190 млн грн.

После получения оплаты средства перевели на счет другой подконтрольной компании за границей. Часть денег направили реальному перевозчику, а 137,5 млн грн, по версии следствия, участники схемы присвоили. Подозрения по ч. 5 ст. 191 УК Украины получили экс-чиновник и трое сотрудников Киевского метрополитена, двое соорганизаторов и директор подконтрольной компании.

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