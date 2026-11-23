Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о 69 предприятиях, входящих в инвестиционный холдинг «РТ-Развитие бизнеса» российской госкорпорации «Ростех». Среди них – производители компонентов для военной авиации, разработчики технологий распознавания лиц и компании, связанные с мессенджером MAX.

Об этом говорится на портале War&Sanctions ГУР МОУ.

По данным разведки, холдинг объединяет компании, работающие в стратегически важных для россии отраслях, в частности оборонной промышленности, добыче полезных ископаемых и информационных технологиях.

Одним из ключевых предприятий холдинга является группа «ВСМПО-Ависма» – крупнейший в мире производитель титана и изделий из титановых сплавов. Компания обеспечивает полный цикл производства и поставляет продукцию российским производителям стратегической и фронтовой авиации.

В группу также входят шесть иностранных центров продаж и дистрибуции, расположенных в Китае, США, Великобритании, Германии, Швейцарии и на Кипре.

В ГУР обратили внимание, что в октябре 2026 года головная компания группы вышла из состава учредителей британской VSMPO TIRUS UK, передав её гонконгской QURI INVESTMENT LIMITED, созданной только в августе этого года.

Как российские предприятия обходят санкции

По информации разведки, после введения США экспортных ограничений против «ВСМПО-Ависма» в сентябре 2023 года компания начала использовать посредника для импорта ильменита в россию. В частности, с 2024 года поставки ильменитового концентрата казахстанского производителя «Экспоинжиниринг» осуществляются через ООО «ТД Оптима», созданное в феврале 2023 года.

Формально компания не имеет корпоративных связей с группой «Ависма», однако арендует у неё и других предприятий её бенефициарного владельца Михаила Шелкова помещения и железнодорожные пути.

В ГУР подчеркивают, что этот случай демонстрирует эффективность санкций в создании препятствий для российского военно-промышленного комплекса, но в то же время свидетельствует о необходимости усиленного контроля за возможными схемами обхода ограничений.

Какие ещё компании входят в холдинг

Помимо производителя титана, разведка установила связи холдинга «РТ-Развитие бизнеса» с другими предприятиями:

«МФ Технологии» – совместное предприятие «Газпром-медиа», группы «Согаз» и «Ростеха», которое контролирует холдинг VK. В него входят соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер MAX, почтовый сервис Mail.ru и платформа «Дзен».

– совместное предприятие «Газпром-медиа», группы «Согаз» и «Ростеха», которое контролирует холдинг VK. В него входят соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер MAX, почтовый сервис Mail.ru и платформа «Дзен». «Эльбрусметалл» – компания, занимающаяся горнорудными проектами в сфере редких, редкоземельных и тугоплавких металлов.

– компания, занимающаяся горнорудными проектами в сфере редких, редкоземельных и тугоплавких металлов. «Реале Инженеринг Инвест» – предприятие, которое, по данным ГУР, незаконно разрабатывает Велико-Токмакское месторождение марганца на временно оккупированной территории Запорожской области.

– предприятие, которое, по данным ГУР, незаконно разрабатывает Велико-Токмакское месторождение марганца на временно оккупированной территории Запорожской области. NtechLab – группа компаний, разрабатывающая технологии распознавания лиц, силуэтов людей, транспортных средств и номерных знаков с помощью нейросетей.

Всего в разделе «ВПК агрессора» на портале War&Sanctions обнародована информация о 836 предприятиях, входящих в 11 холдингов российской госкорпорации «Ростех».

Напомним, недавно стало известно, что Европейский Союз планирует ввести более 100 новых санкций против россии, которые коснутся банков, энергетических компаний и танкеров, незаконно перевозящих российскую нефть. Новые ограничения станут ответом на усиление гибридных атак, связанных с Москвой.

Также ранее в ГУР сообщали, что российские производители баллистических ракет продолжают использовать иностранное промышленное оборудование, которое россия не может полностью заменить собственными аналогами. В частности, в публикации на портале War&Sanctions представлено оборудование китайского, немецкого, тайваньского, американского, турецкого, швейцарского и итальянского производства.

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