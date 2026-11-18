В течение ночи 18 ноября Краснодарский край рф массированно атаковали беспилотники, под ударом, вероятно, второй раз за месяц оказались Афипский и Ильский НПЗ. Также есть сообщения о пострадавших в результате атаки.

Об этом сообщают российское издание Astra, а также украинские мониторинговые ресурсы.

16 ноября 2026, 00:58 Украинские удары вывели из строя более 55% нефтеперерабатывающих мощностей рф – Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские дальнобойные удары вывели из строя более 55 процентов нефтеперерабатывающих мощностей рф.

В оперативном штабе Краснодарского края после 02:00 сообщали об угрозе применения беспилотников в регионе. По данным местных властей, в результате атаки якобы пострадали четыре человека.

По данным очевидцев, обстрел региона начался после полуночи, однако сама атака на объекты началась около 4:40, сейчас взрывы продолжают греметь, а в регионе продолжает работать ПВО.

Мониторинговые ресурсы со ссылкой на местных жителей пишут, что продолжается атака сразу на два НПЗ – Ильский и Афипский, оба объекта получили поражения дронами. В частности, жители российского Краснодара подтвердили, что из города видны вспышки и слышны взрывы в районе нефтеперерабатывающих заводов.

В то же время в соцсетях жители поселка Афипский, расположенного в 16 км от Краснодара, сообщают о пострадавших и «прилете» на улице Пушкина.

Стоит отметить, что Ильский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге россии. Его мощность составляет около 6,6 млн тонн нефти в год.

Продукция завода используется, в частности, для обеспечения потребностей российской армии. Благодаря расположению предприятие имеет важное логистическое значение для поставок топлива российским войскам на фронте и в оккупированном Крыму.

При этом Афипский НПЗ также является одним из крупных нефтеперерабатывающих предприятий на юге россии. Его производственная мощность составляет около 6,6 млн тонн нефти в год. Продукцию предприятия используют, в частности, для обеспечения российских войск.

Напомним, Афипский НПЗ попал под удар в ночь на 6 ноября. А уже в ночь на 16 ноября Силы обороны нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае рф.

Также в Генштабе ВСУ подтвердили поражение НПЗ «Газпрома» в Башкортостане минувшей ночью, 17 ноября.

Как известно, Силы обороны за две недели поразили пять из пяти крупнейших НПЗ россии.

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