В ночь на 23 ноября, вероятно, атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области россии. После атаки на территории предприятия вспыхнул пожар, местные жители сообщали о многочисленных взрывах и работе российской ПВО.
Об атаке на Новошахтинский НПЗ сообщили мониторинговые Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+, а также российское издание ASTRA.
По словам местных жителей, взрывы в районе города раздавались в течение нескольких часов. Также очевидцы публиковали кадры пожара и зарева над предприятием, которое было видно за багато километров.
Как известно, предприятие имеет мощность переработки до 7,5 млн тонн нефти в год. Там производят дизельное, судовое и печное топливо, мазут и бензинові фракции.
Завод вовлечен в обеспечение российской оккупационной армии, в частности поставляет ей дизельное топливо и авиационный керосин. Он также является одним из ключевых поставщиков нефтепродуктов на юге россии.
Новошахтинский НПЗ не впервые становится целью украинских атак. В частности, предприятие подвергалось ударам в июне и сентябре 2026 года.
Напомним, в период с 16 по 21 ноября украинские защитники совершили ряд атак по вражеским военным и нефтяным объектам на территории рф. Под удар попали четыре НПЗ, три нефтебазы, топливные резервуары, ракетные установки и другие важные цели.
В частности, 19 ноября украинские военные поразили крупные резервуары на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Татарстане – одном из главных узлов нефтепровода «Дружба». Кроме того, под удар попали три пусковые установки российских баллистических ракет.
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