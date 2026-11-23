В ночь на 23 ноября, вероятно, атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области россии. После атаки на территории предприятия вспыхнул пожар, местные жители сообщали о многочисленных взрывах и работе российской ПВО.

Об атаке на Новошахтинский НПЗ сообщили мониторинговые Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+, а также российское издание ASTRA.

19 ноября 2026, 03:58 Украинские удары по НПЗ вынудили россию рекордно увеличить импорт бензина – FT В октябре морской импорт бензина в россию достиг 390 тысяч тонн. Из-за украинских ударов по НПЗ Москва наращивает закупки топлива за рубежом.

По словам местных жителей, взрывы в районе города раздавались в течение нескольких часов. Также очевидцы публиковали кадры пожара и зарева над предприятием, которое было видно за багато километров.

Как известно, предприятие имеет мощность переработки до 7,5 млн тонн нефти в год. Там производят дизельное, судовое и печное топливо, мазут и бензинові фракции.

Завод вовлечен в обеспечение российской оккупационной армии, в частности поставляет ей дизельное топливо и авиационный керосин. Он также является одним из ключевых поставщиков нефтепродуктов на юге россии.

Новошахтинский НПЗ не впервые становится целью украинских атак. В частности, предприятие подвергалось ударам в июне и сентябре 2026 года.

Напомним, в период с 16 по 21 ноября украинские защитники совершили ряд атак по вражеским военным и нефтяным объектам на территории рф. Под удар попали четыре НПЗ, три нефтебазы, топливные резервуары, ракетные установки и другие важные цели.

В частности, 19 ноября украинские военные поразили крупные резервуары на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Татарстане – одном из главных узлов нефтепровода «Дружба». Кроме того, под удар попали три пусковые установки российских баллистических ракет.

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