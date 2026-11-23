В ночь на 23 ноября беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию «Калейкино» вблизи Альметьевска в российском Татарстане, которая является ключевым узлом магистрального нефтепровода «Дружба».

Об этом сообщают мониторинговые каналы «Exilenova+», «ASTRA» и пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

На территории объекта вспыхнул пожар, вероятно, повреждения получили резервуары для хранения нефти.

По данным мониторинговых каналов, воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА в республике объявили около полуночи, одновременно введя ограничения на полеты во всех аэропортах региона – в Казани, Нижнекамске и Бугульме.

11 ноября 2026, 11:22 Каждый третий украинец против любой паузы в ударах по российским НПЗ 31% украинцев категорически против прекращения ударов по российским НПЗ. Еще 40,5% готовы поддержать мораторий только после прекращения атак рф на украинскую энергетику.

По словам местных жителей, средства ПВО срабатывали примерно каждые три минуты. Впоследствии появились данные о попадании в районе нефтепровода «Дружба». Речь идет о НПС «Калейкино», расположенной в одноименном селе в 5–8 км от Альметьевска и примерно в 1300 км от государственной границы Украины.

Позднее власти региона официально подтвердили атаку дронов на нефтяные резервуары в Татарстане и заявили о повреждении нескольких объектов. В то же время OSINT-аналитик «ASTRA», проанализировав видео очевидцев, установил, что горит непосредственно НПС «Калейкино».

Как известно, НПС «Калейкино» является опорным узлом как экспортной системы «Дружба», так и внутренних нефтяных поставок россии. Станция принимает, хранит и перекачивает сырье, поступающее с месторождений Татарстана, Западной Сибири, Удмуртии и Башкортостана.

В частности, на станции работает автоматизированная система компаундирования (смешивания), которая позволяет доводить нефть разного качества до единых стандартов по содержанию серы. Кроме этого, атакованный объект имеет разветвленный резервуарный парк, в который входят крупные хранилища вместимостью до 50 тыс. кубометрів каждое.

Из «Калейкино» нефть идет по системе магистральных трубопроводов (включая ветку «Дружба») в сторону Нижнего Новгорода, Самары, а также на нефтеперерабатывающие заводы – в частности на комплекс «ТАНЕКО» в Нижнекамске.

«Поскольку станция объединяет потоки сразу из нескольких нефтедобывающих регионов, сбои в ее работе или повреждение резервуарного парка затрагивают всю логистическую цепочку», – пишет OSINT-аналитик «ASTRA».

Это создает серьезные риски для пропускной способности трубопроводов и усложняет маневрирование объемами нефти как для переработки внутри россии, так и для экспортных маршрутов.

Напомним, 19 ноября Силы обороны также поразили крупные резервуары нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в российском Татарстане, которая является одним из ключевых узлов нефтепровода «Дружба».

До этого НПС «Калейкино» уже атаковали 23 февраля. Тогда СБУ сообщила об ударе дальнобойными беспилотниками по объекту.

Кроме этого, сегодня ночью вероятно был атакован Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области россии. После атаки на территории предприятия вспыхнул пожар, местные жители сообщали о многочисленных взрывах и работе российской ПВО.

А президент Владимир Зеленский подтвердил затопление российского корвета «Меркурий» во время операции украинских военных вблизи берегов Ливии. Также был уничтожен боевой вертолет Ка-27 и поражен российский сухогруз MV ANGARA.

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