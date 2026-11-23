По состоянию на утро понедельника, 23 ноября, в Одессе и области удалось частично восстановить электроснабжение, а на Днепропетровщине ситуация остается более сложной. В обоих регионах в течение ночи продолжались восстановительные работы после ударов рф по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщают пресс-служба Укрэнерго и руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

17 ноября 2026, 11:42 Энергетика Украины во время новых атак: выдержит ли система повторные удары по регионам Эксперт Геннадий Рябцев объяснил, какие регионы наиболее уязвимы к повторным ударам по энергетике, каких резервов не хватает общинам и достаточно ли зимней помощи ЕС.

«Всю ночь продолжались восстановительные работы на Одесчине и Днепропетровщине, где в результате российских атак была значительно повреждена энергетическая инфраструктура», – говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас на Одесчине удалось частично стабилизировать ситуацию – в Одессе восстановлено электроснабжение объектов критической инфраструктуры, а общую ситуацию в регионе частично стабилизировать.

При этом в регионе все еще возможны обесточивания, поскольку энергетики продолжают восстанавливать поврежденное оборудование.

В то же время на Днепропетровщине ситуация остается значительно сложнее. В Днепре и области действуют графики почасовых отключений, а энергетики продолжают работы, чтобы постепенно уменьшить объем ограничений.

Укрэнерго напоминает, что в части областей Украины круглосуточно будут действовать плановые ограничения:

для промышленности – графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 4 очередей).

Также, по данным руководителя ОВА, сейчас в Одесском районе, в частности, в областном центре еще применяются экстренные отключения без графиков, поскольку поврежденное оборудование пока не позволяет одновременно обеспечить электроэнергией всех потребителей.

По словам Кипера, водоснабжение есть во всех районах Одессы, однако в части многоэтажек возможны перебои с подкачкой воды.

«Теплоснабжение. Из 11 крупных котельных 9 – уже работают, 2 котельные и ТЭЦ находятся в состоянии запуска. Также работают 130 малых котельных, еще 18 – запускаются в ближайшее время. Тепло уже подано для 186 тыс. абонентов. Без теплоснабжения временно остаются около 79 тыс. потребителей», – сообщил руководитель области.

Кроме этого, первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов уточнил, что по состоянию на утро 23 ноября в результате обстрелов энергетической инфраструктуры и боевых действий обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

По информации Минэнерго, на Харьковщине ввели аварийные отключения света.

«Из-за повреждения оборудования в результате предыдущих вражеских атак и снижения напряжения в высоковольтной сети в Харьковской области вынужденно применяются аварийные отключения. Возврат к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме», – добавил Некрасов.

Как известно, МАГАТЭ заявило о сокращении мощности одной из украинских АЭС после отключения двух линий электропередачи из-за боевых действий.

Напомним, 21 ноября стало известно, что в Одессе и части Одесского района продолжались отключения электроэнергии после массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру.

А позже стало известно, что все школы Одессы с 23 по 27 ноября включительно будут работать дистанционно из-за перебоев с электроснабжением, теплом и водой. В детских садах оставят только дежурные группы для детей работников критической инфраструктуры.

Также в Украине создадут единую платформу для сообщений об отключениях света, тепла и воды.

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