По состоянию на утро понедельника, 23 ноября, в Одессе и области удалось частично восстановить электроснабжение, а на Днепропетровщине ситуация остается более сложной. В обоих регионах в течение ночи продолжались восстановительные работы после ударов рф по энергетической инфраструктуре.
Об этом сообщают пресс-служба Укрэнерго и руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.
«Всю ночь продолжались восстановительные работы на Одесчине и Днепропетровщине, где в результате российских атак была значительно повреждена энергетическая инфраструктура», – говорится в сообщении.
Как отмечается, сейчас на Одесчине удалось частично стабилизировать ситуацию – в Одессе восстановлено электроснабжение объектов критической инфраструктуры, а общую ситуацию в регионе частично стабилизировать.
При этом в регионе все еще возможны обесточивания, поскольку энергетики продолжают восстанавливать поврежденное оборудование.
В то же время на Днепропетровщине ситуация остается значительно сложнее. В Днепре и области действуют графики почасовых отключений, а энергетики продолжают работы, чтобы постепенно уменьшить объем ограничений.
Укрэнерго напоминает, что в части областей Украины круглосуточно будут действовать плановые ограничения:
- для промышленности – графики ограничения мощности;
- для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 4 очередей).
Также, по данным руководителя ОВА, сейчас в Одесском районе, в частности, в областном центре еще применяются экстренные отключения без графиков, поскольку поврежденное оборудование пока не позволяет одновременно обеспечить электроэнергией всех потребителей.
По словам Кипера, водоснабжение есть во всех районах Одессы, однако в части многоэтажек возможны перебои с подкачкой воды.
«Теплоснабжение. Из 11 крупных котельных 9 – уже работают, 2 котельные и ТЭЦ находятся в состоянии запуска. Также работают 130 малых котельных, еще 18 – запускаются в ближайшее время. Тепло уже подано для 186 тыс. абонентов. Без теплоснабжения временно остаются около 79 тыс. потребителей», – сообщил руководитель области.
Кроме этого, первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов уточнил, что по состоянию на утро 23 ноября в результате обстрелов энергетической инфраструктуры и боевых действий обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
По информации Минэнерго, на Харьковщине ввели аварийные отключения света.
«Из-за повреждения оборудования в результате предыдущих вражеских атак и снижения напряжения в высоковольтной сети в Харьковской области вынужденно применяются аварийные отключения. Возврат к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме», – добавил Некрасов.
Как известно, МАГАТЭ заявило о сокращении мощности одной из украинских АЭС после отключения двух линий электропередачи из-за боевых действий.
Напомним, 21 ноября стало известно, что в Одессе и части Одесского района продолжались отключения электроэнергии после массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру.
А позже стало известно, что все школы Одессы с 23 по 27 ноября включительно будут работать дистанционно из-за перебоев с электроснабжением, теплом и водой. В детских садах оставят только дежурные группы для детей работников критической инфраструктуры.
Также в Украине создадут единую платформу для сообщений об отключениях света, тепла и воды.
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