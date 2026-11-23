Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога размером 266 240 грн с возложением обязанностей к председателю Тарутинского районного суда Одесской области Петру Кравченко. НАБУ и САП подозревают его в получении неправомерной выгоды.

Такое решение 12 ноября принял следственный судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Детектив Национального антикоррупционного бюро и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили применить 1 млн грн залога к судье Кравченко. Также они ходатайствовали возложить на подозреваемого следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; не отлучаться из города Одессы и Одесской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с одним лицом; сдать на хранение загранпаспорта; носить электронный браслет.

«Ходатайство – удовлетворить частично. Применить к подозреваемому (Кравченко – ред.) меру пресечения в виде залога в размере 80 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть 266 240 грн», – говорится в решении.

Ранее Высший совет правосудия отстранил судью Тарутинского райсуда Одесчины Петра Кравченко от рассмотрения судебных дел.

Напомним, НАБУ и САП совместно с Управлением стратегических расследований Национальной полиции в Одесской области сообщили о подозрении председателю Тарутинского райсуда Одесчины Петру Кравченко. По данным следствия, судья обещал принять положительное решение по делу об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За свои услуги он потребовал неправомерную выгоду, во время получения которой его и разоблачили.

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