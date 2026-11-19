Россия вынуждена всё больше закупать бензин за рубежом из-за украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В октябре морские поставки топлива в страну достигли рекордных 390 тысяч тонн. Ещё недавно россия была одним из крупных экспортёров нефтепродуктов, а теперь сама нуждается в помощи других стран.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

9 ноября 2026, 13:15 «Роснефть» снова ограничила продажу топлива по всей россии из-за ударов по НПЗ «Роснефть» вернула ограничения на продажу бензина и дизеля в регионах россии после ударов по НПЗ. На городских АЗС действует лимит в 30 литров, на трассах – 50 литров.

Морем бензин начали завозить в россию ещё в июле. Топливо доставляют в порты на Балтийском и Белом морях, в частности вблизи Санкт-Петербурга. Такие маршруты выбирают, чтобы уменьшить риск украинских ударов в Чёрном море.

Бензин в россию поставляют Марокко, Турция, Индия и Египет. Также москва значительно увеличила закупки в Беларуси. По оценкам белорусского аналитического центра Beroc, с начала таких поставок россия получила оттуда более 600 тысяч тонн топлива. Из-за этого Минску пришлось перенаправить часть бензина с других рынков и почти на полную загрузить собственные нефтеперерабатывающие заводы.

Ещё около 8 тысяч тонн бензина россия получила из Казахстана с начала лета. Такое количество стран-поставщиков свидетельствует, что москва активно ищет, где купить дополнительное топливо.

По словам ведущего аналитика Kpler Сумита Ритолии, россия постепенно теряет позиции крупного экспортёра нефтепродуктов и превращается в страну, которая всё больше зависит от импорту.

В этом году украинские удары по российским НПЗ вызвали самый серьёзный топливный кризис в стране со времён распада СССР. Наихудшая ситуация была летом: тогда из-за повреждений не работали от 40% до 45% мощностей нефтепереработки. Во многих регионах начали ограничивать продажу бензина, а возле заправок образовывались длинные очереди.

Чтобы избежать дефицита, российские власти увеличили импорт, продлили ограничения на экспорт бензина и разрешили продавать топливо более низкого качества. В то же время производство бензина в стране до сих пор на 13–18% ниже, чем на начале 2026 года, оценивает аналитик московской брокерской компании Finam Сергей Кауфман.

Сейчас ситуацию частично удалось стабилизировать. Ограничения на продажу топлива остаются преимущественно на заправках «Роснефти», которые составляют около 10% всех АЗС в стране. Однако эксперты считают, что новые удары по крупным нефтеперерабатывающим заводам могут снова ухудшить ситуацию.

Проблему частично признают и российские власти. Заместитель премьер-министра россии Александр Новак на этой неделе призвал ведомства и компании обеспечить внутренний спрос на топливо. Среди главных задач он назвал скорейшее восстановление НПЗ и продолжение импорта, чтобы избежать дефицита в отдельных регионах.

Аналитики отмечают, что закупки бензина за рубежом для россии уже стали не просто временной мерой. Если Украина и в дальнейшем будет наносить удары по НПЗ каждые две-три недели, в течение нескольких месяцев это может серьёзно повлиять на работу российской экономики.

Напомним, ранее стало известно, что в течение трёх дней после возобновления атак по нефтеперерабатывающему сектору рф Силы обороны поразили три предприятия, которые обеспечивают почти 10% всей нефтепереработки россии, а их общая мощность достигает около 33 млн тонн нефти в год.

Позже сообщалось, что за две недели украинские военные нанесли удары по пяти крупнейшим НПЗ государства-агрессора.

А недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате дальнобойных атак Украины было выведено из строя более 55% нефтеперерабатывающих мощностей рф.

На фоне этих событий российская компания «Роснефть» возобновила лимиты на отпуск бензина и дизтоплива на своих заправках в ряде регионов страны-агрессора. Такие ограничения ввели из-за новой серии ударов по российским НПЗ, что снова вызвало перебои с топливом.

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