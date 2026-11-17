В ночь на 17 ноября Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефтехим Салават» в российском Башкортостане. Предприятие расположено приблизительно в 1500 километрах от украинской границы. После попадания на территории завода прогремели взрывы и вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в Генштабе.

16 ноября 2026, 00:58 Украинские удары вывели из строя более 55% нефтеперерабатывающих мощностей рф – Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские дальнобойные удары вывели из строя более 55 процентов нефтеперерабатывающих мощностей рф.

Как отмечается, «Газпром нефтехим Салават» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов россии. Его мощности позволяют перерабатывать около 10 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которую используют, в частности, для обеспечения российской военной сферы.

В Генштабе подчеркнули, что поражение таких объектов направлено на ослабление топливного обеспечения российской армии и сокращение экономических ресурсов, которые москва использует для ведения войны против Украины.

Военные также отметили, что Силы обороны продолжают системно наносить удары по объектам на территории рф, реализуя право Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Напомним, во вторник ночью, 17 ноября, дроны атаковали российский Башкортостан. На территории НПЗ «Газпром нефтехим Салават» прогремела серия взрывов и вспыхнул пожар.

А в ночь на 16 ноября Силы обороны нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае рф. Поражены установки первичной переработки нефти и комплекс производства автомобильных бензинов.

Также недавно подразделения Сил обороны поразили ключевую нефтебазу врага «Флеш Энерджи» в городе Азов Ростовской области. Оттуда топливо кратчайшим путем поступало на фронт российским армейцам.

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