Россия может до конца 2026 года запустить в космос спутник с ядерной боеголовкой. Западные разведки предупреждают, что его использование может привести к массовому уничтожению спутников и масштабным сбоям в работе технических систем на Земле.

Об этом сообщают немецкие телеканалы WDR и NDR и газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в западных разведках и военных структурах.

1 сентября 2025, 19:08 «Ядерный клуб»: сколько боеголовок имеют ядерные страны США пока единственные, кто продолжают сокращать количество ядерных боеголовок в своем арсенале. В то же время россия, Британия, Китай и другие страны ядерного клуба увеличивают свои запасы. Подробнее о количестве боеголовок стран – на инфографике.

По информации журналистов, россия планирует запустить спутник с ядерным зарядом под названием «Спутник-S» (Sputnik-S) уже до конца этого года. Такие оценки имеют, в частности, Бундесвер и Федеральная разведывательная служба Германии.

Соответствующие разведывательные данные недавно передали нескольким странам НАТО.

Ядерный спутник могут запустить уже в декабре

По данным западных спецслужб, спутник «Спутник-S» был полностью сконструирован еще несколько лет назад и с тех пор хранится в Московском регионе. В разведывательных предупреждениях, распространенных в начале ноября, отмечалось, что россия может вывести спутник с ядерной боеголовкой на орбиту в течение ближайших 60 дней.

По оценкам Космического командования Бундесвера, запуск может состояться уже в декабре 2026 года. После выхода на орбиту спутник сможет стать готовым к применению за короткое время.

В то же время посольство россии отрицало обвинения, назвав их частью пропагандистской кампании. Там заявили, что космическая деятельность рф якобы имеет исключительно мирный характер.

Чем опасно ядерное оружие в космосе

В октябре американское Агентство военной разведки (DIA) сообщало, что россия разрабатывает спутник, предназначенный для транспортировки ядерного оружия. В ведомстве подчеркнули, что размещение такого оружия на орбите будет нарушать Договор о космосе 1967 года, который запрещает выведение на околоземную орбиту ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения.

По оценкам американских военных, после размещения ядерного оружия на орбите эффективных способов противодействия ему практически не будет.

Командующий Космическим командованием США Стивен Уайтинг предупредил, что вследствие ядерного взрыва в космосе примерно треть спутников на низкой околоземной орбите может выйти из строя в течение первых часов или дней.

В течение следующих месяцев, по его словам, могут постепенно перестать работать и остальные спутники на этих орбитах. Кроме того, взрыв может образовать облако обломков, которое будет представлять угрозу для других космических аппаратов.

Еще одной опасностью станет мощный электромагнитный импульс, способный вызвать масштабные сбои в работе технических систем на Земле.

Генерал-майор Бундесвера Армин Фляйшманн отметил, что последствия такого взрыва могут быть катастрофическими для повседневной жизни. По его словам, речь идет, в частности, об отключении электроэнергии, серьезных перебоях со связью и нарушении работы навигационных систем.

Зачем россии ядерное оружие на орбите

По информации изданий, западные военные значительно больше зависят от спутниковых технологий, чем российская армия. Поэтому применение ядерного оружия в космосе может предоставить Москве краткосрочное военное преимущество в случае масштабного конфликта.

Журналисты также сообщают, что западные разведки подозревают россию в проведении предварительных испытаний. В частности, спутник «Космос-2553», запущенный в феврале 2022 года, мог использоваться для исследования влияния радиации на космические аппараты.

По предположениям спецслужб, россия могла проверять, как спутники функционируют в условиях сильного радиационного излучения и при каких уровнях облучения получают критические повреждения.

В то же время независимого подтверждения подготовки запуска спутника с ядерной боеголовкой на данный момент нет.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным призвал к полному запрету и ликвидации ядерного оружия в мире. Он подчеркнул, что три государства должны приложить все усилия, чтобы не допустить ядерной войны.

Как известно, недавно у путина заявляли, что в случае прямого нападения на Калининград или другой регион рф Москва будет рассматривать вопрос о применении всего арсенала имеющихся у нее вооружений.

В ответ Трамп заявил, что россия использует ядерную риторику в отношении Калининграда из-за уязвимости этого российского анклава. Москва знает, что этот район невозможно защитить в реальном бою – именно поэтому ей нужно «ядерное предупреждение».

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