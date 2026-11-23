Украина готова уже в ближайшее время провести четырехсторонние переговоры с участием Европы, США и россии по завершению войны. Однако перед встречей стороны должны согласовать общую повестку дня.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Бундестаге в формате видеосвязи, пишет «Интерфакс-Украина».

18 ноября 2026, 15:00 Прекращение огня, территории и гарантии безопасности: условия Украины, рф и США на переговорах Завершение войны в Украине. Как отличаются условия Украины, россии и США на мирных переговорах – на инфографике «Слово и дело».

«Мы должны сделать все, чтобы обеспечить скорейшее проведение четырехсторонней встречи – между Украиной, Европой, Америкой и россией. Мы готовы сделать это буквально уже завтра», – говорится в заявлении президента.

Согласно его словам, партнеры планируют попытаться организовать такую встречу до Рождества, однако украинская сторона надеется, что она состоится значительно раньше.

При этом Зеленский подчеркнул необходимость тщательной подготовки к переговорам и выработки общей позиции Украины, Европы и США.

«Мы должны прийти на эту встречу с четкой повесткой дня, подготовленной и согласованной всеми нами. Всеми нами – Украиной, Европой и Америкой. Сильная совместная подготовка должна дать нам более сильный результат. Теперь американской стороне удалось достичь договоренности о привлечении европейских представителей за стол переговоров. Мы настаивали на этом с самого первого дня всех этих дипломатических усилий. И мы надеемся, что это сработает. Европа должна иметь место за столом переговоров, когда обсуждается ее собственное будущее», – добавил украинский лидер.

В то же время президент отметил, что полноправное членство Украины в НАТО могло бы быть более эффективным и надежным механизмом обеспечения безопасности, чем гарантии по аналогии со статьей 5 Альянса.

«Если уже звучит вполне нормально, что одним из ключевых условий мирной жизни после этой войны являются прочные гарантии безопасности для Украины – то, что некоторые сейчас называют гарантиями вроде статьи 5, – то почему бы не сказать вслух то, о чем думает так много людей? Не было бы эффективнее просто принять Украину в НАТО? Не было бы это лучше для всех нас, дешевле во внедрении и надежнее, когда речь идет о реальной защите безопасности?», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина уже фактически является частью западной системы общих ценностей и сотрудничает с партнерами в сфере обороны.

Зеленский добавил, что для Украины важно получить четкие ответы относительно того, какие страны поддержат ее в случае нового нападения россии и какие именно действия предпримут партнеры. А ключевым вопросом любых будущих договоренностей должно стать обеспечение реальной безопасности Украины и Европы.

По его словам, система гарантий должна обеспечить длительный мир и не допустить нового российского нападения.

Как известно, 19 ноября Зеленский сообщил о подготовке переговоров Украины, Европы, США и россии, которые могут состояться в Объединенных Арабских Эмиратах. Президент подчеркнул необходимость полноценного участия европейских стран в переговорном процессе.

Напомним, по словам Зеленского, Европу на будущих переговорах с Украиной, США и россией будут представлять пять стран, два представителя Евросоюза и представитель НАТО.

Также Зеленский заявил, что российскому диктатору владимиру путину не удалось добиться нового передела мира во время встречи с лидерами США и Китая в Шэньчжэне. По его словам, Пекин не поддержал попытки россии договориться об изменении границ и сфер влияния.

А ранее президент Финляндии Александр Стубб сообщал, что из итоговой декларации саммита США, Китая и россии исключили отдельный пункт по Украине. По его словам, Вашингтон настоял на этом из-за неудачной формулировки.

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