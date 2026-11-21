Президент Украины Владимир Зеленский опроверг обвинения Илона Маска во лжи относительно ограничений работы спутниковой системы Starshield. Он подчеркнул, что его предыдущие заявления о проблемах со связью были правдивыми.

Об этом Зеленский сказал в интервью CNN.

19 ноября 2026, 10:08 Маск сделал заявление относительно использования Starlink в Украине Миллиардер Илон Маск объяснил ограничения в работе Starlink в Украине тем, что это гражданская система, которая не предназначена для наступательных действий или атак.

По словам президента, сообщения об ограничениях Starshield были «100% правдой». Он отметил, что работу терминалов восстановили после его общения с госсекретарем США Марко Рубио, который, по мнению Зеленского, может иметь связи в SpaceX.

«Я не играю с этим. Зачем мне лгать? […] Вот почему мы должны быть очень серьезными, а не только очень богатыми. Эти люди очень влиятельны в Соединенных Штатах. Они должны понимать, что не все решают деньги», – заявил Зеленский.

Напомним, Илон Маск заявил, что Starlink является гражданской системой и не предназначен для наступательных военных операций. Он также опроверг слова Зеленского об ограничениях работы Starshield.

Ранее мы информировали, что Силы обороны Украины во время атаки на Крымский мост 17 ноября не полагались на работу Starlink/Starshield, а вместо этого воспользовались собственной спутниковой системой.

А впервые перебои в работе спутниковых терминалов в Украине возникли 13 октября. Тогда Маск и представители администрации Трампа давали противоречивые объяснения относительно того, кто мог принять решение об ограничениях. В итоге спустя две недели Starshield восстановил нормальную работу.

Однако 12 ноября стало известно, что украинские защитники в течение нескольких дней вновь фиксировали масштабные перебои в работе системы Starshield вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. Из-за установленного лимита скорости до 161 км/ч силы ПВО потеряли возможность эффективно перехватывать российские реактивные беспилотники, что привело к ряду попаданий.

Впоследствии издание Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщило, что Белый дом мог намеренно замедлить работу спутниковой связи Starlink, чтобы усилить переговорные позиции россии относительно завершения войны.

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