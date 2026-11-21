С начала полномасштабного вторжения россия получила от стран Европейского Союза более 232 млрд евро за поставки энергоносителей. В то же время за этот же период ЕС и его государства-члены оказали Украине почти такую же сумму помощи – 231,5 млрд евро.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на ответ еврокомиссара Марты Кос на запрос депутата Европарламента от Свободной демократической партии Германии Морица Кёрнера.

25 июня 2026, 17:39 Какие страны заплатили больше всего за российскую нефть, газ и уголь С 2022 года Китай заплатил россии более 327 млрд евро за нефть, газ и уголь. Это самый большой показатель среди остальных государств. За ним следуют Индия и Турция. Подробнее о других странах – на инфографике.

Согласно приведенным данным, с начала полномасштабной войны до середины октября 2026 года европейские страны заплатили россии за энергоносители 232,05 млрд евро. За это же время Украина получила от ЕС и его государств-членов 231,5 млрд евро помощи.

Несмотря на сокращение объемов закупок, европейские страны продолжали импортировать российские энергоносители, в частности природный газ.

«Европа платит за энергетическую экономику путина столько же, сколько за сопротивление ему», – заявил Кёрнер. Он назвал такую ситуацию свидетельством непоследовательности политики Евросоюза в отношении россии.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз закупил рекордный объем российского сжиженного природного газа из арктического проекта «Ямал LNG» – 12,18 млн тонн за девять месяцев 2026 года.

До этого отмечалось, что Европа с начала года заметно увеличила закупки российского сжиженного газа из того же проекта Yamal LNG: за первые восемь месяцев 2026 года страны ЕС ввезли 11,39 млн тонн этого топлива на сумму 7,28 млрд евро.

Тем временем администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант вернуть российский газ в Европу в рамках мирного соглашения по завершению войны в Украине.

А на инфографике от «Слово и дело» можно узнать, какие страны заплатили больше всего за российскую нефть, газ и уголь с начала полномасштабного вторжения.

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