С начала полномасштабного вторжения россия получила от стран Европейского Союза более 232 млрд евро за поставки энергоносителей. В то же время за этот же период ЕС и его государства-члены оказали Украине почти такую же сумму помощи – 231,5 млрд евро.
Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на ответ еврокомиссара Марты Кос на запрос депутата Европарламента от Свободной демократической партии Германии Морица Кёрнера.
Согласно приведенным данным, с начала полномасштабной войны до середины октября 2026 года европейские страны заплатили россии за энергоносители 232,05 млрд евро. За это же время Украина получила от ЕС и его государств-членов 231,5 млрд евро помощи.
Несмотря на сокращение объемов закупок, европейские страны продолжали импортировать российские энергоносители, в частности природный газ.
«Европа платит за энергетическую экономику путина столько же, сколько за сопротивление ему», – заявил Кёрнер. Он назвал такую ситуацию свидетельством непоследовательности политики Евросоюза в отношении россии.
Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз закупил рекордный объем российского сжиженного природного газа из арктического проекта «Ямал LNG» – 12,18 млн тонн за девять месяцев 2026 года.
До этого отмечалось, что Европа с начала года заметно увеличила закупки российского сжиженного газа из того же проекта Yamal LNG: за первые восемь месяцев 2026 года страны ЕС ввезли 11,39 млн тонн этого топлива на сумму 7,28 млрд евро.
Тем временем администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант вернуть российский газ в Европу в рамках мирного соглашения по завершению войны в Украине.
А на инфографике от «Слово и дело» можно узнать, какие страны заплатили больше всего за российскую нефть, газ и уголь с начала полномасштабного вторжения.
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