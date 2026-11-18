Силы обороны Украины во время атаки на Крымский мост 17 ноября не полагались на работу Starlink/Starshield, а вместо этого воспользовались собственной спутниковой системой.

Об этом сообщает издание The Times, цитируя на условиях анонимности офицера, участвовавшего в операции.

17 ноября 2026, 15:24 Восстановлению не подлежит: чем грозит россиянам потеря «Крымского моста» Военный обозреватель Денис Попович объяснил, как разрушение Крымского моста повлияет на военную логистику россиян, снабжение оккупированного Крыма и возможности восстановления переправы.

Как отмечается, поражение Крымского моста стало свидетельством того, что для проведения ударных миссий Украина больше не нуждается в сетях Starlink и Starshield.

По словам офицера, украинские военные использовали дроны для передачи видеосигналов ракетам, чтобы те могли попасть в определенные участки моста. Он утверждает, что операция позволила Украине обойти недавние американские ограничения на использование спутниковых сетей Илона Маска.

«Впервые в истории мы использовали все эти дроны для передачи видеосигналов ракетам, чтобы они могли попасть в конкретные точки моста. Мы показали, что можем проводить такие операции без Starlink», – сказал он.

Украинский военный также назвал удар по мосту «символическим жестом» перед встречей президента США Дональда Трампа, российского диктатора владимира путина и лидера Китая Си Цзиньпина, чтобы продемонстрировать уязвимость российского руководства.

«Мы спланировали это как символический жест перед встречей Трампа, путина и Си, чтобы показать, что путин слаб», – пояснил офицер.

The Times уточняет, что операцию провели в сложном комбинированном формате. Перед ударом по Керченскому мосту Украина осуществила массированную атаку сотнями дронов по российским и временно оккупированным территориям. После этого по мосту ударили «Фламинго», «Нептунами» и «Паляницами».

В операции участвовали ракетные войска, элитные операторы беспилотников из 7-го центра глубинного поражения, известного как «Птицы Мадяра», 1-я отдельная бригада беспилотных систем специального назначения, Служба безопасности Украины, Военно-морские силы и подразделения Сил специальных операций.

Как известно, недавно SpaceX объяснила ограничения работы Starshield в Украине технической проблемой. В то же время украинская сторона до сих пор не получила подробных объяснений относительно ограничений, которые уже несколько дней действуют на временно оккупированных территориях.

Напомним, президент Владимир Зеленский раскрыл подробности масштабной операции Сил обороны против Крымского моста, которая длилась несколько недель. В ночь на 17 ноября украинские военные нанесли комплексный удар по переправе, в результате чего обрушился пролет автомобильной части моста, а железнодорожная ветка получила повреждения.

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