В Кривом Роге количество пострадавших в результате российских ракетных ударов и атак дронов вечером 20 ноября и ночью 21 ноября возросло до 58, среди них шестеро детей. Погибли 20-летняя фельдшер скорой помощи и 7-летний мальчик.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

20 ноября 2026, 22:59 Атака на Кривой Рог: погибли фельдшер и 7-летний мальчик, количество раненых возросло В Кривом Роге после российского удара умерли 20-летняя фельдшер скорой и 7-летний мальчик. На Днепропетровщине двое погибших и 23 пострадавших.

По его словам, в больницах города находятся 28 раненых, среди которых пятеро детей. В тяжелом состоянии остаются 11 человек, пятеро находятся в реанимации, в том числе 17-летний юноша. Самому младшему госпитализированному ребенку всего три года.

Среди пострадавших также трое медиков скорой помощи и сотрудники ГСЧС, которые помогали людям после ударов.

В результате атак по центральной части города возникли четыре пожара, все они уже ликвидированы.

Повреждены около 25 многоквартирных домов, больница, учебные заведения, предприятие, ресторан, другие коммерческие объекты, гаражи, автомобили скорой помощи и частные машины.

Коммунальные и аварийные службы продолжают ликвидировать последствия обстрелов. По словам Вилкула, ситуацию с газоснабжением удалось стабилизировать, работу электротранспорта восстановили. Также продолжаются работы по восстановлению водоснабжения.

Для жителей поврежденных домов работает штаб помощи, где можно получить строительные материалы для временного ремонта и подать заявление на материальную помощь.

Кроме того, российские войска атаковали Новопольскую громаду Криворожского района, где повреждена инфраструктура, и Никополь. По информации Вилкула, там обошлось без пострадавших.

Напомним, вечером 20 ноября стало известно, что в результате российской атаки на Кривой Рог погибли 20-летняя фельдшер скорой помощи и 7-летний мальчик. По данным прокуратуры, российские войска атаковали город баллистическими ракетами, а затем нанесли повторный удар беспилотником.

Также ранее сообщалось, что российские войска нанесли баллистический удар по центральной части Кривого Рога. Первые сообщения свидетельствовали по меньшей мере о 20 пострадавших, среди которых были дети.

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