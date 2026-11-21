В субботу, 21 ноября, стоимость Bitcoin упала до самого низкого уровня за последние два года на фоне обеспокоенности инвесторов относительно завышенной стоимости акций компаний в сфере искусственного интеллекта и общего падения спроса на рисковые активы.

Об этом сообщает Reuters.

19 ноября 2026, 18:10 100 долларов, вложенных в биткоин на старте, ныне стоят более 20 миллионов 100 долларов, вложенных в биткоин на старте, сейчас стоят более 20 млн. На инфографике «Слово и дело» – как менялся курс криптовалюты в 2010–2026 годах.

По данным агентства, крупнейшая в мире криптовалюта по рыночной капитализации подешевела на 5,1% – до 55 830 долларов. Это самый низкий показатель с сентября 2024 года.

Ранее Bitcoin терял 3,57% стоимости, опустившись до 56 813,68 доллара. При этом еще в пятницу, 20 ноября, его курс впервые с июля упал ниже отметки в 60 тысяч долларов.

Как отмечает Reuters, криптовалютный рынок в последние недели находится под давлением сразу нескольких факторов. В частности, инвесторы сомневаются в прибыльности масштабных вложений в инфраструктуру искусственного интеллекта, опасаются роста стоимости заимствований и усиления регуляторных рисков после победы демократов на промежуточных выборах в США.

Дополнительным фактором нестабильности стал уход Дженсена Хуанга с должности генерального директора Nvidia.

В то же время основные фондовые индексы США приближались к крупнейшему недельному падению с апреля 2025 года, когда президент Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин, известных как тарифы «Дня освобождения».

Таким образом, падение Bitcoin происходит на фоне общего ухудшения настроений на финансовых рынках и снижения готовности инвесторов вкладывать средства в рисковые активы.

Напомним, в июне курс криптовалюты Bitcoin опустился до самого низкого уровня за 20 месяцев, пробив отметку $60 000 на фоне массовой распродажи рисковых активов.

А из нашей инфографики можно узнать, как менялась стоимость криптовалюты Bitcoin с 2010 года.

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