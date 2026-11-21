Российские войска в ночь на 21 ноября атаковали Украину тремя баллистическими ракетами и 148 беспилотниками, в том числе 87 реактивными Shahed. Силы ПВО обезвредили 117 вражеских дронов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

20 ноября 2026, 11:25 Силы ПВО ночью обезвредили 82 ракеты и 380 российских дронов: детали атаки В ночь на 20 ноября россия атаковала Украину ракетами и более чем 400 дронами. Силы ПВО обезвредили 82 ракеты и 380 беспилотников. Зафиксированы попадания в 23 локациях.

С 18:00 20 ноября противник атаковал Украину:

тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23/С-400 из Брянской области рф и временно оккупированного Крыма;

148 беспилотниками типа Shahed, «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия».

К отражению воздушного нападения привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 украинская ПВО сбила или подавила 117 российских беспилотников, среди которых 67 реактивных Shahed.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения на 19 локациях, а также падение обломков сбитых целей на девяти локациях.

Напомним, в ночь на 20 ноября российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Украину. Силы ПВО обезвредили 82 ракеты и 380 беспилотников. Попадания зафиксировали на 23 локациях.

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