Премьер-министр Великобритании Энди Бернем поддерживает идею возвращения страны в Европейский Союз. По данным СМИ, глава правительства убежден, что такая позиция соответствует общественным настроениям.

Об этом пишет The Times со ссылкой на высокопоставленного соратника Бернема.

27 октября 2026, 15:38 Великобритания обсуждает с ЕС возвращение свободного передвижения людей Лондон и Брюссель рассматривают несколько сценариев, которые позволят вернуть свободу передвижения людей. Первые наработки озвучат в ноябре.

По словам собеседника издания, желание премьера вернуть Великобританию в ЕС является его личным убеждением, а не политическим или тактическим решением.

В то же время Бернем ранее подчеркивал, что не планирует повторного вступления страны в Евросоюз в течение срока полномочий нынешнего парламента.

На фоне дискуссий о будущем отношений с ЕС 20 ноября Лондон и Брюссель согласовали ряд договоренностей, направленных на пересмотр отдельных последствий Brexit.

Как сообщили в британском правительстве, речь идет о сокращении проверок и требований к сертификации продовольствия и сельскохозяйственной продукции, объединении систем торговли квотами на выбросы и запуске программы молодежного обмена.

Стороны также договорились углубить сотрудничество в сферах миграции, безопасности и обороны.

По оценкам британского правительства, достигнутые договоренности могут увеличить ВВП страны на 0,5% к 2040 году.

Напомним, в конце октября сообщалось, что Великобритания обсуждает с Евросоюзом возможность частичного восстановления свободы передвижения людей. Бернем подчеркивал, что существенные изменения в отношениях с ЕС потребуют мандата избирателей.

Ранее Бернем допустил возможность возвращения Великобритании в Евросоюз после следующих парламентских выборов, которые должны состояться в 2029 году.

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