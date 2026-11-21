Премьер-министр Великобритании Энди Бернем поддерживает идею возвращения страны в Европейский Союз. По данным СМИ, глава правительства убежден, что такая позиция соответствует общественным настроениям.
Об этом пишет The Times со ссылкой на высокопоставленного соратника Бернема.
По словам собеседника издания, желание премьера вернуть Великобританию в ЕС является его личным убеждением, а не политическим или тактическим решением.
В то же время Бернем ранее подчеркивал, что не планирует повторного вступления страны в Евросоюз в течение срока полномочий нынешнего парламента.
На фоне дискуссий о будущем отношений с ЕС 20 ноября Лондон и Брюссель согласовали ряд договоренностей, направленных на пересмотр отдельных последствий Brexit.
Как сообщили в британском правительстве, речь идет о сокращении проверок и требований к сертификации продовольствия и сельскохозяйственной продукции, объединении систем торговли квотами на выбросы и запуске программы молодежного обмена.
Стороны также договорились углубить сотрудничество в сферах миграции, безопасности и обороны.
По оценкам британского правительства, достигнутые договоренности могут увеличить ВВП страны на 0,5% к 2040 году.
Напомним, в конце октября сообщалось, что Великобритания обсуждает с Евросоюзом возможность частичного восстановления свободы передвижения людей. Бернем подчеркивал, что существенные изменения в отношениях с ЕС потребуют мандата избирателей.
Ранее Бернем допустил возможность возвращения Великобритании в Евросоюз после следующих парламентских выборов, которые должны состояться в 2029 году.
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