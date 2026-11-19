Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Starlink – это абсолютно гражданская система, которая не предназначена для войны. Также он объяснил ограничения работы сервиса в Украине.

Такое заявление американский миллиардер сделал во время разговора с обозревателем «The New York Times» Эндрю Россом Соркином на саммите DealBook Summit.

По его словам, сеть Starlink создавалась как коммерческий и гражданский проект, а не как оружие для наступательных военных операций или ударов беспилотников.

«С самого начала я говорил, что Starlink – это гражданская система. Она не предназначена для использования для наступательных ударов беспилотников, которые убивают людей. Если вы хотите это сделать, вам нужно использовать Starshield, отдельную систему, которая контролируется правительством США. Но не просите меня как частное лицо принимать решения об уничтожении», – отметил Маск.

13 ноября 2026, 07:39 100% миссий срываются: ограничения Starshield фактически парализовали работу украинских военных Из-за ограничений работы Starshield в Украине срываются 100% миссий военных с использованием системы. SpaceX отрицает изменения в работе спутниковой связи.

Бизнесмен пояснил, что для наступления или атак военные должны применять систему Starshield.

«Если они хотят сделать что-то, что является наступательным военным действием, это должна быть система Starshield, где решение об уничтожении принимает Министерство войны, возможно, в конечном итоге президент, а не я», – сказал Маск.

Он добавил, что и сейчас спутниковая сеть обеспечивает основную часть коммуникаций украинских военных. Маск назвал свою помощь Украине чрезвычайно значительной и заявил, что отключение Starlink могло бы привести к немедленному обвалу фронта.

В ответ интервьюер Эндрю Росс Соркин сказал, что президент Владимир Зеленский называет систему Starshield и утверждает, что именно эта система была замедлена. На это Илон Маск сказал: «это неправда».

Также Маск отрицает, что компания полностью отключала Starlink для Украины во время операции против российского флота в Севастополе. По версии Маска, спутниковое покрытие над Крымом тогда не было активным из-за санкций против россии, а для его включения потребовалось бы разрешение Государственного департамента США.

Кроме этого, Маск заявил, что скоростное ограничение для Starlink соответствует наивысшему разрешенному лимиту на дорогах Украины.

Ранее мы информировали, что Силы обороны Украины во время атаки на Крымский мост 17 ноября не полагались на работу Starlink/Starshield, а вместо этого воспользовались собственной спутниковой системой.

А впервые перебои в работе спутниковых терминалов в Украине возникли 13 октября. Тогда Маск и представители администрации Трампа давали противоречивые объяснения относительно того, кто мог принять решение об ограничении. В конце концов, через две недели, Starshield возобновил нормальную работу.

Впрочем, 12 ноября стало известно, что украинские защитники в течение нескольких дней снова фиксировали масштабные перебои в работе системы Starshield вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. Из-за установленного лимита скорости до 161 км/ч силы ПВО потеряли возможность эффективно перехватывать российские реактивные беспилотники, что повлекло за собой ряд попаданий.

Позднее издание Financial Times со ссылкой на украинских должностных лиц сообщило, что Белый дом мог намеренно замедлить работу спутниковой связи Starlink, чтобы усилить переговорные позиции россии относительно завершения войны.

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