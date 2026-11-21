Компания SpaceX Илона Маска привлекла пятерых опытных лоббистов, которые имеют связи с Демократической партией США. Сам бизнесмен дистанцируется от республиканцев и готовится к усиленному вниманию со стороны демократов, которые после получения контроля над Конгрессом планируют проверить его бизнес и отношения с американскими властями.

Об этом пишет Fox News.

5 ноября 2026, 16:11 Демократы в Сенате США будут расследовать случаи замедления Starshield в Украине – СМИ Представители Сената США направили Маску письмо с требованием сохранить документы, связанные с замедлением работы Starshield в Украине.

Демократы уже заявляли о том, что после начала работы нового созыва Конгресса собираются начать расследование в отношении Илона Маска. Законодатели хотят выяснить, ограничивала ли SpaceX спутниковую связь для Украины, насколько Пентагон зависит от услуг компании и нет ли у Маска конфликта интересов из-за связей с администрацией Дональда Трампа.

По данным Fox News, компания SpaceX уже готовится к расследованиям и наняла пятерых лоббистов из компании Mehlman Consulting. Некоторые из них имеют тесные связи с демократами и опыт работы в предыдущих американских администрациях. Среди новых представителей компании – экс-заместитель руководителя аппарата сенатора Марии Кантуэлл, которая в январе должна возглавить комитет Сената по вопросам торговли, и экс-советник вице-президента США Эла Гора.

В то же время Маск начал дистанцироваться от республиканцев после неудачных для них промежуточных выборов. Во время саммита The New York Times он заявил, что не является сторонником движения MAGA и не поддерживает слепого следования политике Республиканской партии.

«Я чувствую себя довольно глупо из-за того, что потратил столько денег и не увидел особого результата. Хотя, возможно, без этого все было бы намного хуже», – сказал бизнесмен.

Медиа отмечает, что подобные шаги предпринимает и компания Palantir, которая также подвергается критике демократов. Тем временем после победы демократов на выборах акции технологических компаний упали из-за опасений относительно усиления государственного регулирования.

SpaceX и Mehlman Consulting не прокомментировали привлечение новых лоббистов.

Напомним, ранее сообщалось, что сенаторы от Демократической партии США требуют от SpaceX сохранить всю документацию и переписку относительно ограничения работы спутниковых систем Starlink и Starshield в Украине. Так законодатели, вероятно, готовятся к масштабному расследованию, которое могут начать после получения большинства в Конгрессе в январе.

Издание Politico отмечало, что инвестиции миллиардера в республиканцев не принесли ожидаемого результата, ведь большинство поддержанных им кандидатов потерпели поражение на выборах, в частности в Техасе и Огайо – штатах, которые важны для бизнеса Маска.

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