Первая леди США Мелания Трамп выразила надежду, что Украина и россия смогут договориться о новом прекращении огня до Рождества. По ее словам, переговоры между сторонами уже продолжаются.

Об этом она заявила в эфире телеканала Fox News.

12 ноября 2026, 09:57 Украина готовит новые гуманитарные миссии при поддержке Мелании Трамп – Лубинец Украина готовит новые гуманитарные миссии для спасения граждан из оккупации. Мелания Трамп подтвердила готовность поддержать их проведение, сообщил Лубинец.

Отвечая на вопрос о своем рождественском желании, Мелания Трамп отметила, что больше всего стремится к миру во всем мире. В то же время она отдельно упомянула войну россии против Украины и выразила надежду на скорейшее прекращение боевых действий.

«Конечно, это мир во всем мире. Но прежде всего я очень хотела бы, чтобы было больше прекращений огня. Мы могли бы достичь этого очень быстро, если бы Украина и россия были готовы. Переговоры уже продолжаются, поэтому, возможно, до Рождества у нас будет еще одно прекращение огня», – сказала первая леди США.

Мелания Трамп подчеркнула, что достижение договоренности зависит от готовности обеих сторон.

Напомним, в начале ноября при содействии первой леди США Мелании Трамп удалось организовать гуманитарную миссию, в рамках которой из Олешек во время режима тишины удалось эвакуировать «почти 800 человек».

Позже президент Владимир Зеленский наградил первую леди США Меланию Трамп орденом княгини Ольги І степени за гуманитарную поддержку Украины и деятельность, направленную на спасение украинских детей, пострадавших вследствие российской агрессии.

Кроме того, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что Украина рассматривает возможность организации новых гуманитарных миссий для помощи гражданам, которые остаются на временно оккупированных территориях. К их проведению планируют привлечь американских партнеров, в частности команду первой леди США Мелании Трамп.

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