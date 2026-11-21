Видеоигра Grand Theft Auto VI установила рекорд в истории индустрии развлечений. За первый день после релиза объем ее продаж в мире достиг 3,79 млрд долларов.

Об этом сообщили в компании Take-Two Interactive Software, которой принадлежит студия Rockstar Games.

4 июля 2024, 17:24 Попкорн и зрелище: как украинцы ходили в кино во время пандемии и полномасштабной войны Что происходило с кинопрокатом в Украине в условиях пандемии и войны. На инфографике – кассовые сборы фильмов и количество проданных билетов.

По данным компании, еще до официального выхода GTA VI продали 32,5 млн копий игры, что также стало рекордом среди всех игровых платформ.

Кроме того, новая часть серии получила 99 баллов из 100 на агрегаторе Metacritic, повторив рекорд игры The Legend of Zelda: Ocarina of Time, выпущенной в 1998 году.

Как отмечает Reuters, предыдущая часть серии GTA V в первый день продаж в 2013 году собрала около 800 млн долларов, а отметки в миллиард долларов достигла за три дня.

GTA VI вышла 19 ноября, спустя 13 лет после релиза предыдущей части. События игры разворачиваются в вымышленном штате Леонида, а главными героями стали Джейсон Дювал и Люсия Каминос, которые после неудачного ограбления оказываются в центре криминального заговора.

В настоящее время игра доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Стандартное издание стоит 80 долларов.

Напомним, самым кассовым украинским фильмом за годы независимости стала анимационная лента «Мавка. Лесная песня», которая собрала в прокате более 20 млн долларов.

Также ранее «Слово и дело» анализировало динамику кассовых сборов киноиндустрии Украины и наиболее успешные релизы во время пандемии и полномасштабной войны.

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