Министерство финансов США ввело санкции против четырех лиц, которые, по данным американского ведомства, способствовали продаже иранской нефти за рубеж и обходу санкций.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина США.

11 ноября 2026, 14:32 Доллар по два миллиона: как война бьет по экономике Ирана Курс доллара в Иране превысил 2 млн риалов, инфляция достигла 78 процентов, а каждый десятый – безработный. Как война меняет экономику режима аятолл – на инфографике «Слово и дело».

В санкционный список внесли бывшего офицера разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Джавада Баванда и Маджида Таджа, брата президента Иранской федерации футбола.

По данным американского ведомства, они были участниками сети посредников, которая занималась продажей иранской нефти и возвращением полученных средств из третьих стран. При этом участники этой сети задолжали Ирану миллиарды долларов от предыдущих нефтяных операций.

Под ограничения также попал Мохаммадхоссейн Серват Ой, сын бригадного генерала КСИР. Он занимал руководящие должности в компаниях, причастных к продаже иранской нефти, в частности к ее поставкам в Китай.

Еще одним подсанкционным фигурантом стал Моджтаба Арабнежад, сын руководителя иранской авиакомпании Mahan Air. По информации Минфина США, он был причастен к закупке авиационных запчастей и оружия для иранских военных, а также контролировал продажу нефти, доходы от которой направляли на поддержку авиакомпании.

Санкции предусматривают блокирование активов указанных лиц в США или под контролем американских лиц, а также запрет большинства операций с ними.

Напомним, по прогнозам Международного валютного фонда, ВВП Ирана в 2026 году сократится на 7,6%, а годовая инфляция достигнет 78,6%. Экономика страны, которая уже страдала от международных санкций, оказалась в глубокой рецессии.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность ослабления санкций против танкеров теневого флота, связанного с россией, Ираном и Венесуэлой. При этом ограничения на перевозку российской и иранской нефти остаются в силе.

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