Служба безпеки України затримала ще двох учасників сутичок, які сталися 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Чоловіки майже два тижні переховувалися від правоохоронців, постійно змінюючи місця проживання.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

13 ноября 2026, 13:21 «Никаких заложников и погибших»: в МВД раскрыли детали столкновений в Петропавловской Борщаговке В МВД опровергли информацию о 40 заложниках и погибшем во время столкновений в Петропавловской Борщаговке. Нацгвардия завершила расследование, 13 лицам сообщили о подозрении.

За даними слідства, затримані брали активну участь у заворушеннях поблизу місця тимчасового розташування підрозділу Національної гвардії. Вони поширювали неправдиву інформацію про українських військових, закликали до провокацій та пошкоджували поліцейський автомобіль.

Після сутичок чоловіки намагалися уникнути затримання. Вони не користувалися мобільним зв'язком і регулярно змінювали адреси проживання у Києві та області.

Правоохоронці встановили їхнє місцеперебування та затримали. Одного з підозрюваних знайшли у підвалі багатоповерхівки в Києві, іншого – в орендованому будинку поблизу Боярки.

Як з'ясували слідчі, одним із затриманих виявився 31-річний місцевий блогер. Під час заворушень він знімав відео, які згодом публікував у TikTok. За інформацією СБУ, у цих роликах чоловік поширював неправдиві відомості про Сили оборони та закликав людей долучатися до сутичок.

Інший затриманий – 24-річний житель Київщини. За даними слідства, він кувалдою розбив заднє скло службового автомобіля поліції та викрав речі правоохоронців.

Крім того, чоловік брав участь у блокуванні автобуса Нацгвардії. Для цього він залишив свій автомобіль посеред дороги та закликав інших учасників заворушень перевертати службові машини, щоб перекрити проїзд.

Обом затриманим повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за перешкоджання законній діяльності військових формувань в особливий період та несанкціоноване поширення інформації про їхнє розташування або переміщення під час воєнного стану.

Одного з підозрюваних суд відправив під варту. Щодо іншого прокуратура оскаржила обраний запобіжний захід і вимагає його посилення.

Загалом правоохоронці встановили 16 учасників заворушень у Петропавлівській Борщагівці. Дев'ятьом із них підозри повідомили слідчі СБУ, ще сімом – співробітники Національної поліції.

Розслідування триває. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, напередодні Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід Сергію Радзицькому, підозрюваному у справі про заворушення у Петропавлівській Борщагівці, призначивши йому тримання під вартою до 3 січня з правом на заставу у розмірі 133 тисячі гривень.

Раніше Солом'янський районний суд Києва відправив Валентину Молоду під варту на два місяці без права на заставу. За версією слідства, саме вона приїхала на машині швидкої допомоги до будинку в Петропавлівській Борщагівці та заявила про утримування й катування мобілізованих чоловіків. А згодом запобіжний захід обрали водію автомобіля Віктору Єну.

Також суд обрав запобіжний захід 22-річній Валерії Ладиці, четвертій підозрюваній у справі про заворушення під Києвом.

Повідомлялося, що Служба безпеки України встановила близько ста осіб, які перебували на місці сутичок у Петропавлівській Борщагівці та брали участь в організації подій.

А нещодавно у МВС також розкрили деталі сутичок у Петропавлівській Борщагівці.

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