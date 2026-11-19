Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с фактическим владельцем ООО «Строитель 2016» Григорием Хачатуряном в рамках дела о взятках на ремонтах дорог в Полтавской области.

Такой приговор 12 ноября вынес ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, Хачатурян полностью признал вину и будет сотрудничать с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры в части предоставления правдивых и детальных обличительных показаний в отношении других фигурантов. Также он в течение месяца задонатит 1 млн грн на счет благотворительного фонда «Вернись живым».

«Утвердить соглашение о признании виновности. (Хачатуряна – ред.) признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины. Назначить (Хачатуряну – ред.) согласованное сторонами наказание по ч. 3 ст. 369 УК Украины в виде лишения свободы на срок 4 года, без конфискации имущества. Освободить (Хачатуряна – ред.) на основании ч. 2 ст. 75 УК Украины от отбывания основного наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 1 год. Испытательный срок исчислять с момента провозглашения приговора», – говорится в решении.

Как известно, по этому делу ВАКС наложил арест на бизнес полтавского предпринимателя Виктора Прядки.

Ранее ВАКС применил меру пресечения к депутату Полтавского горсовета Юрию Бражнику.

Напомним, по версии следствия, депутат Полтавского горсовета Бражник получил неправомерную выгоду от местного предпринимателя Виктора Прядки. Следствие считает, что в феврале-марте 2025 года должностными лицами Полтавского городского совета, в частности при участии Бражника, сформирована противоправная схема вымогательства и получения неправомерной выгоды от частных фирм в размере 10% от суммы заключенных договоров на выполнение работ по благоустройству.

В дальнейшем такое требование было доведено до Прядки как фактического распорядителя средств ООО «ДРСУ ПОЛТАВА», которое в течение 2025 года заключило с УЖКХ ПГС договоры на общую сумму более 119 млн грн. Общий размер неправомерной выгоды мог составить 11,92 млн грн.

По данным стороны обвинения, в случае отказа от уплаты неправомерной выгоды создавались искусственные препятствия в выполнении договоров, задерживалась оплата выполненных работ и делалось невозможным заключение новых договоров. Поэтому Прядко согласился на предложение.

Реализация указанной договоренности происходила путем поэтапной передачи денежных средств после получения оплаты за выполненные работы. В частности, в период с 27 августа по 27 ноября 2025 года Прядко лично, а также через другое лицо, предоставил часть неправомерной выгоды в общей сумме 2 млн грн путем четырех траншей по 500 тысяч грн каждый.

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