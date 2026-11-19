В Севастополе оккупационные власти ввели ограничения на горючее из-за ажиотажного спроса после ударов ВСУ по Крымскому мосту. На АЗС уже образовались очереди из по меньшей мере нескольких десятков авто.

Об этом сообщает мониторинговый Телеграм-канал «Exilenova+» и так называемый «губернатор» города Михаил Развожаев.

По данным «Exilenova+», из-за повреждения Крымского моста в результате атак нарушились поставки нефтепродуктов, а местные жители начали массово скупать бензин про запас (в канистры по 200–500 литров).

18 ноября 2026, 11:16 Удары по мосту могут надолго изолировать Крым: что будет с логистикой россиян Александр Коваленко объяснил, как удары по Крымскому мосту повлияют на снабжение российских войск, экономику оккупированного Приазовья и восстановление переправы.

На фоне ажиотажа так называемыми властями были введены лимиты с полуночи 18 ноября. Ограничения действуют на автозаправочных станциях сетей «Атан» и «ТЭС». Отмечается, что за один раз разрешено заливать полный бак автомобиля и максимум 20 литров дополнительно в канистры.

«К сожалению, предупреждение не сработало. Некоторые продолжают скупать бензин и заливать его в канистры – по 200 – 500 литров за раз. Для стабилизации ситуации – вводим ограничения с 00:00 на АЗС «Атан» и «ТЭС» вводится лимит: разовая заправка одного автомобиля – полный бак + 20 литров в канистры», – написал Развожаев.

Однако все равно возникли большие очереди и ажиотажный спрос, поскольку местные жители опасаются перебоев с поставками горючего из-за нарушения логистики. К АЗС выстраиваются очереди из десятков авто.

«Многие ранее завозили в оккупированный Крым через мост по 100–200 литров горючего собственным транспортом», – отметил паблик «Exilenova+».

Как известно, в ночь на 19 ноября Крымский мост снова подвергся ракетной атаке. В Керчи прозвучали по меньшей мере 15 взрывов, а гауляйтер Крыма Сергей Аксенов подтвердил атаку по переправе и сообщил об остановке движения по его железнодорожной части.

До этого в ночь на 17 ноября украинские военные провели комплексную операцию против Крымского моста. По словам президента Владимира Зеленского, подготовка к масштабной операции Сил обороны длилась несколько недель. В результате удара обрушился пролет автомобильной части переправы, а железнодорожная ветка получила повреждения.

Издание The Times со ссылкой на офицера, якобы участвовавшего в операции, сообщало, что во время атаки не использовали Starlink или Starshield. Вместо этого украинские военные применили собственную спутниковую систему.

В свою очередь военный обозреватель Денис Попович объяснил, как повреждение Крымского моста повлияет на военную логистику россиян, снабжение оккупированного Крыма и перспективы восстановления переправы.

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