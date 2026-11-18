Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения Сергею Радзицкому, подозреваемому по делу о беспорядках в Петропавловской Борщаговке, назначив ему содержание под стражей до 3 января с правом на залог в размере 133 тысячи гривен.

Об этом сообщает «Суспільне».

Как отмечается, Радзицкому инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований, а также распространение информации о местонахождении военных – ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины и ч. 2 ст. 114-2 УК Украины.

В среду, 18 ноября, суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 января с правом на залог в размере 133 120 гривен.

При этом сторона обвинения настаивала на содержании под стражей без права на залог. В то же время защита подозреваемого просила о домашнем аресте и утверждала, что факты, приведенные прокурором, искажают реальность.

Утверждается, что фигурант за неделю до беспорядков «обращался к правоохранителям относительно возможного незаконного удержания и пыток военных в доме в Петропавловской Борщаговке. Однако они никак не отреагировали на его обращение».

Согласно словам прокурора, Радзицкий является действующим военнослужащим. 16 ноября его задержали и объявили подозрение по делу о столкновениях в Петропавловской Борщаговке.

По версии следствия, накануне столкновений другие фигурантки дела Валентина Молодая и Татьяна Киреева привлекли Радзицкого, чтобы он распространял в соцсетях информацию о якобы удержании и пытках военных.

Сам Радзицкий утверждает, что к дому он приехал с правоохранителями и на месте вел стрим в соцсети TikTok. Подозреваемый рассказал, что только вечером узнал о том, что по тому адресу расположен военный объект. После этого сразу завершил трансляцию и поехал домой.

«Если бы я знал, что Валентина (Молодая – ред.) взяла деньги, я бы туда не поехал. Мне люди писали, что взяла деньги 107 тысяч за помощь военным. Я бы не ехал. И не важно, в каком там состоянии люди были», – сказал Радзицкий.

Напомним, по состоянию на 12 ноября Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали 13 участников столкновений в Петропавловской Борщаговке, которые произошли 2 ноября. В частности, одна из подозреваемых использовала фейковое удостоверение медика.

Ранее Соломенский районный суд Киева отправил Валентину Молодую под стражу на два месяца без права на залог. По версии следствия, именно она приехала на машине скорой помощи к дому в Петропавловской Борщаговке и заявила об удержании и пытках мобилизованных мужчин. А впоследствии меру пресечения избрали водителю автомобиля Виктору Ену.

Также суд избрал меру пресечения 22-летней Валерии Ладыке, четвертой подозреваемой по делу о беспорядках под Киевом.

Сообщалось, что Служба безопасности Украины установила около ста человек, которые находились на месте столкновений в Петропавловской Борщаговке и участвовали в организации событий.

А недавно в МВД также раскрыли детали столкновений в Петропавловской Борщаговке.

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